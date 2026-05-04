Phu Quoc, nouvelle destination prisée des touristes sud-coréens

L'île de Phu Quoc, au Sud du Vietnam, devient rapidement une destination de choix pour les voyageurs sud-coréens. Le nombre d'arrivées ne cesse d'augmenter et les Sud-coréens jouent désormais un rôle majeur dans l'essor du tourisme local.

Le cap Ong Doi, site touristique situé au Sud de l'île de Phu Quoc. Photo : VNA

Selon les médias sud-coréens, Phu Quoc, autrefois un joyau caché il y a vingt ans, a connu l'une des transformations les plus spectaculaires du Vietnam grâce à d'importants travaux d'infrastructure et à la multiplication des complexes hôteliers de luxe.

La République de Corée demeure l'un des plus importants marchés touristiques du Vietnam, attirant chaque année des millions de visiteurs. Si Da Nang était autrefois la destination phare, les Sud-coréens affluent désormais en masse vers le Sud, et beaucoup surnomment Phu Quoc le « Jeju du Vietnam ».

L'influence sud-coréenne est omniprésente sur l'île. Des tubes comme « Gangnam Style » de Psy et « APT » de Rosé résonnent dans les haut-parleurs, tandis que les panneaux, les menus et les services en sud-coréen s'adaptent aux besoins des touristes.

Dans les restaurants et les offices de tourisme, les documents écrits suivent une hiérarchie claire : vietnamien en premier, sud-coréen ensuite, puis anglais.

Outre une offre de divertissements variée, Phu Quoc propose des complexes hôteliers haut de gamme, parfaits pour se ressourcer en toute intimité au cœur de la nature. Les touristes sud-coréens représentent désormais la majorité de la clientèle dans de nombreux établissements, dépassant parfois les 70 %. Les vols directs depuis Incheon, ainsi que la sécurité et la praticité de l'île, ont encore accentué cet afflux.

Selon des experts sud-coréens, Phu Quoc est en passe de devenir l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Asie du Sud-Est et devrait encore renforcer son attrait auprès des visiteurs sud-coréens dans les années à venir. -VNA/VI

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