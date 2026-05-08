Da Lat - Trai Mat : un voyage dans le temps sur les rails de la nostalgie

Perchée à plus de 1 500 mètres d’altitude dans la province de Lam Dong, la gare de Da Lat est considérée comme l’un des ensembles architecturaux les plus anciens et les plus remarquables du Vietnam et de l’ancienne Indochine.

Construite par les Français entre 1932 et 1938, la gare de Da Lat constituait autrefois un maillon essentiel de la ligne Phan Rang – Da Lat. Photo: VNA

Véritable symbole historique, elle attire aujourd’hui un nombre croissant de visiteurs venus vivre l’expérience singulière du trajet ferroviaire reliant Da Lat à Trai Mat, un parcours où se mêlent héritage patrimonial et paysages grandioses des Hauts Plateaux du Centre.

Construite par les Français entre 1932 et 1938, la gare constituait autrefois un maillon essentiel de la ligne Phan Rang – Da Lat, célèbre pour son système de rails à crémaillère unique au monde, une prouesse technique à l’époque partagée uniquement avec la Suisse. Son architecture associe harmonieusement influences occidentales et identité locale, ses trois toits pointus évoquant à la fois les sommets du mont Langbiang et les maisons communautaires traditionnelles des ethnies des Hauts Plateaux du Centre.

Classée site historique national en 2001, la gare a su préserver ses valeurs historiques, architecturales et culturelles, tout en se tournant vers le tourisme dès 1991, date à laquelle un tronçon de sept kilomètres a été restauré pour offrir une parenthèse enchantée aux voyageurs.

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Spectacles musicaux pour les touristes à bord du train reliant la gare de Da Lat à la gare de Trai Mat. Photo : VNA

Contrairement aux lignes modernes à grande vitesse, le train circule à allure modérée, offrant aux passagers le temps d’admirer les paysages qui défilent : forêts de pins, serres maraîchères et jardins floraux enveloppés de brume. Après environ trente minutes de trajet, le convoi atteint la gare de Trai Mat, un quartier paisible d’où les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte vers la pagode Linh Phuoc, célèbre pour ses mosaïques en porcelaine, ou explorer les marchés locaux animés.

Face à cet engouement touristique, les autorités locales et le secteur ferroviaire ont multiplié les initiatives pour diversifier l'offre et améliorer la qualité des services. Mme Phan Thi Xuan Thao, vice-présidente du comité populaire du quartier de Xuan Huong, souligne que la préservation de la valeur architecturale et de cet espace patrimonial est devenue une priorité stratégique pour le développement touristique de la région, faisant de la gare un lieu privilégié pour l'organisation d'événements culturels et touristiques majeurs.

​Afin de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus diversifiée, de nouveaux services ont été introduits, tels que des concerts acoustiques à bord, des dégustations de thé à l’artichaut, ainsi que des trajets nocturnes permettant d’admirer les illuminations de la ville.

​Dans une logique de modernisation, un projet de rénovation des infrastructures ferroviaires a été lancé en avril 2026, incluant le remplacement des rails et la réhabilitation des ouvrages techniques, afin d’assurer une exploitation durable et sécurisée dès juin prochain.

​Parallèlement, des offres innovantes telles que le “Da Lat Coffee Train”, le “Voyage nocturne de Da Lat” ou encore la privatisation de wagons pour des mariages et événements d’entreprise rencontrent un succès croissant, soutenues par diverses campagnes promotionnelles attractives.

En perpétuant la mémoire du rail indochinois, la ligne Da Lat - Trai Mat ne se contente pas d'offrir un voyage pittoresque : elle incarne un lien vivant entre histoire, culture et avenir du tourisme dans la province de Lam Dong. -VNA/VI