Exposition : Quand la laque s’intègre au flux de la tradition et de la vie contemporaine

Des peintures laquées de neuf artistes sont exposées à l'exposition « Évolution du patrimoine » à Hanoi. Photo : znews.vn

Intitulée «Évolution du patrimoine», l’exposition inscrit le médium signature du Vietnam dans un mouvement continu où mémoire, technique et esprit créatif coexistent, s’entrecroisent et se redéfinissent mutuellement à travers les générations.



Plutôt que de retracer l’histoire par des images illustratives, l’exposition explore l’esprit intemporel qui se dégage du passage du temps, où la mémoire collective et les valeurs culturelles persistent sous la surface des formes et des couleurs.



Les œuvres explorent ce que l’art de la laque a accumulé au fil des décennies : la richesse du matériau, la rigueur technique et une éthique artistique raffinée, façonnée de génération en génération.



L’expérimentation contemporaine des techniques et des matériaux reflète un héritage dynamique et non figé, transmis de génération en génération tout en restant profondément ancré dans l’identité culturelle qui en définit la valeur.



Nguyên Hai Nam est depuis longtemps associé à l’art de la laque, tout en explorant d’autres médiums. Selon lui, l’exposition témoigne de la diversité de ce matériau traditionnel.



« Aucune œuvre exposée ne correspond à une définition standard ; chacune apporte une voix singulière à un dialogue collectif», a-t-il souligné.



« En juxtaposant des œuvres de différentes générations, l’exposition crée un flux continu où héritage et innovation ne s’opposent pas, mais se complètent.»

Artistes et organisateurs dans l'espace d'exposition «Évolution du patrimoine». Photo: heritagevietnamairlines.com

Selon les organisateurs, présenter des artistes travaillant dans le même médium permet non seulement d’élargir les horizons du public, mais aussi de l’amener à repenser sa propre pratique artistique par rapport à celle des autres.



Chaque œuvre se distingue par son caractère unique et son empreinte personnelle indéniable, permettant à l’art de la laque de dépasser une conception linéaire de la tradition et de révéler un éventail plus large de possibilités expressives.



Si l’exposition esquisse un panorama de l’art contemporain de la laque, les pratiques individuelles qu’elle présente ouvrent la voie à des récits plus intimes.



Seule artiste femme de l’exposition, Truong Thuy Anh ne se positionne pas comme une figure à part en raison de son genre ; elle considère plutôt la singularité comme une exigence intrinsèque de la pratique artistique.



Architecte de formation et en grande partie autodidacte en beaux-arts, elle aborde son travail de la laque non comme une formule traditionnelle figée, mais comme un médium qui résiste à toute maîtrise et qui recèle une part d’imprévisibilité.



Dans les œuvres présentées, Truong Thuy Anh se tourne vers l’image de la femme comme un hommage aux vertus discrètes des mères et des grands-mères au sein de la famille, plutôt que d’invoquer une iconographie religieuse ou de grands récits.



L’exposition «Évolution du patrimoine» durera jusqu’au 28 mars à Tràng Tiên Plaza./.