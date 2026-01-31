En selle pour la chevauchée des mascottes dans la rue florale Nguyên Huê

Dans des ateliers à Hô Chi Minh-Ville, l’ambiance festive s’intensifie avec la finalisation simultanée de deux grands systèmes de mascottes de chevaux qui devront être installés dans la rue florale Nguyên Huê pour accueillir habitants et visiteurs pendant les fêtes du Têt.

Des mascottes équines au galop. Photos: SGGP

Concepteurs, artisans et équipes de construction travaillent d’arrache-pied pour achever les mascottes équines de la rue florale Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville, alors que les préparatifs entrent dans leur phase la plus intense à l’approche du Nouvel An lunaire 2026.

L’ambiance festive s’intensifie avec la finalisation simultanée de deux grands systèmes de mascottes de chevaux dans des ateliers distincts. Les premières formes se dessinent déjà et sont prêtes pour leur installation sur le site.

Conformément au plan, la construction de la rue florale Nguyên Huê se déroulera du 28 janvier au 15 février 2026, à temps pour accueillir habitants et visiteurs pendant les fêtes du Têt.

À partir de matériaux simples et écologiques, les ouvriers ont confectionné les couches extérieures distinctives des mascottes.

Dans l’atelier de l’artisan Van Tong, situé dans le quartier d’An Phu Dông à Hô Chi Minh-Ville, la mascotte principale de la rue florale Nguyên Huê est presque terminée après près d’un mois de travail. D’ici une semaine environ, les différents éléments devraient être transportés sur le site pour l’assemblage final.

La mascotte centrale mesure 7 mètres de haut et 9 mètres de long, et sera présentée sur un piédestal de 4 mètres de haut. Son design s’inspire de l’image légendaire du génie Giong montant au ciel à cheval, symbolisant la force et l’aspiration.

Fabriquée principalement en mousse, la structure est divisée en sections détachables pour faciliter son assemblage avant d’être fixée sur une armature en acier renforcé. La mascotte arbore une teinte dorée dominante et pèse environ 2 tonnes.

L'artisan Van Tong est associé à la rue florale Nguyên Huê depuis 12 ans, dont une décennie passée à superviser la construction des mascottes.

Ayant supervisé la création de la mascotte principale de la rue florale Nguyên Huê pendant une décennie, Van Tong a souligné que la tête du cheval restait l’élément le plus complexe. «Il faut un savoir-faire exceptionnel pour exprimer la puissance et l’aura héroïque d’un cheval de guerre», a-t-il déclaré.

Outre la mascotte équine, l’atelier de Van Tong réalise également une lanterne rotative de grande envergure pour la grande installation intitulée «Souvenirs radieux».

Haute de plus de 6 mètres et d’un diamètre de 6,4 mètres, la structure est dotée d’un axe de rotation continue qui recrée les activités traditionnelles du Têt, célébrant le patrimoine culturel et les valeurs folkloriques vietnamiennes.

Plusieurs mascottes équines, faisant partie des mises en scène thématiques, ont déjà été peintes de couleurs vives et attendent d'être transportées à la rue florale Nguyên Huê.

Dans un autre atelier, la grande installation finale, «Patrie splendide», est en cours de finalisation. Sous la direction de l’artisan Dô Thai Binh et de son équipe dans le quartier de Hiêp Binh, à Hô Chi Minh-Ville, l’installation comprend neuf mascottes équines, représentées dans des poses dynamiques au galop.

Chaque jour, une cinquantaine d’ouvriers des équipes de sculpture, d’arts plastiques, de mécanique et de logistique travaillent sans relâche jusqu’à tard dans la nuit pour respecter les délais./.

La rue florale Nguyên Huê promet un espace printanier riche en symboles, proposant deux versions distinctes, l’une pour le jour et l’autre pour la nuit, au sein d’un même espace où lumière, formes et mouvements créent une expérience visuelle immersive et captivante.