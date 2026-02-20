Hanoï célèbre le Cheval à travers trois expositions culturelles majeures

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, plusieurs expositions organisées à Hanoï mettent en lumière la figure du Cheval, symbole culturel riche de sens dans l’histoire et l’art vietnamiens.



l’exposition de sculptures « Ngựa về phố » (Le cheval s’invite en ville), organisée au Temple de la Littérature (Van Mieu – Quoc Tu Giam) du 8 janvier jusqu’à la fin du mois de mars. Photo: Revue Vietnam Illustré

Dans l’atmosphère animée du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, la figure du Cheval – symbole de persévérance, de loyauté et d’aspiration à l’avancée – occupe une place marquante dans de nombreux espaces artistiques de la capitale.

En ce début d’année, le secteur du lac Hoan Kiem est devenu un lieu de rendez-vous culturel avec l’exposition de peintures « Mã Đáo » (Retour du Cheval), organisée du 19 janvier au 28 février, attirant un large public de résidents et de visiteurs.

L’exposition de peintures « Mã Đáo » (Retour du Cheval) est conçue avec de nombreux espaces expérientiels uniques. Photo: Vietnam+

S’inspirant de la figure du cheval, un animal étroitement lié à l’histoire et à la vie spirituelle du peuple vietnamien, l’exposition retrace le parcours du « Quý Mã » (Cheval Précieux) à travers plusieurs dimensions, allant des légendes et croyances aux échanges commerciaux et au développement social.

L’exposition présente 31 œuvres, chacune racontant une histoire culturelle singulière, contribuant à représenter le cheval comme un symbole à la fois familier dans la vie quotidienne et riche de valeurs symboliques dans l’art.

La créature mythique à tête de dragon et corps de cheval – le Long Mã – a été conçue avec un soin minutieux pour l’exposition. Photo: Vietnam+



Si « Mã Đáo » met à l’honneur l’image du cheval dans sa forme la plus épurée, l’exposition « Long Mã khai văn », organisée au Musée de Hanoï du 3 février au 2 mars, plonge le public dans un univers mythique où le cheval s’associe au dragon pour donner naissance à une créature aux significations plus nobles.

L’espace d’exposition situé au rez-de-chaussée du Musée de Hanoï présente plus de 100 documents, objets et œuvres artistiques, permettant au public de mieux comprendre l’origine, la signification et la pérennité de cette figure symbolique dans la culture vietnamienne.

Un autre temps fort artistique est l’exposition de sculptures « Ngựa về phố » (Le cheval s’invite en ville), organisée au Temple de la Littérature (Van Mieu – Quoc Tu Giam) du 8 janvier jusqu’à la fin du mois de mars.

Dans le calme solennel de l’espace patrimonial, les œuvres contemporaines apparaissent comme un pont reliant le passé au présent.

Trois expositions, trois approches différentes, mais un même point de convergence : la mise en valeur de la figure du cheval comme un symbole culturel d’une grande vitalité.

En cette saison du printemps de l’Année du Cheval, ces rencontres artistiques enrichissent non seulement la vie culturelle de la capitale, mais éveillent également la fierté du public pour la continuité et la profondeur du patrimoine culturel vietnamien./.