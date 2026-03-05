Un spectacle de drones lance le Festival de la lumière et du patrimoine 2026 à Hoi An

Le Festival de la lumière et du patrimoine 2026, dont le point d’orgue a été un spectacle de drones recréant dans le ciel de Hoi An les images du dragon et du phénix, a été officiellement inauguré dans la soirée du 4 mars, à Hoi An Memories Land.



Un spectacle de drones a recréé des images de dragons et de phénix dans le ciel de Hoi An. Photo : VNA

Dans la soirée du 4 mars, à Hoi An Memories Land (Da Nang), le Festival de la lumière et du patrimoine 2026 a été officiellement inauguré. Le point d’orgue de cet événement a été un spectacle de drones recréant dans le ciel de Hoi An les images du dragon et du phénix, attirant une foule nombreuse composée de résidents locaux et de visiteurs nationaux et internationaux.



Ce programme illustre une combinaison entre la technologie moderne – les drones – et le système traditionnel de lanternes artistiques, créant un vaste espace lumineux. Les images animées du dragon et du phénix sur fond de ciel nocturne ont été mises en scène comme un rituel d’ouverture du printemps, véhiculant des messages de prospérité, de fortune et de réussite pour la nouvelle année.

Le point d’orgue de cet événement a été un spectacle de drones recréant dans le ciel de Hoi An les images du dragon et du phénix. Photo: VNA

Le moment culminant de la soirée d’ouverture a été la mise en scène d’effets lumineux simulant le dragon et le phénix « offrant » des « pétales porte-bonheur » qui se dispersaient dans les airs avant de descendre doucement vers le sol, créant un rituel de bénédiction unique sous le ciel nocturne de Hoi An.



Un spectacle de feux d’artifice artistiques a ensuite clôturé la cérémonie d’ouverture, lançant officiellement une série d’événements qui se prolongera jusqu’au 30 avril.



Sur la terre ferme, l’espace de Hoi An Memories Land a également été aménagé autour du thème « Shuinsen – Une fresque du patrimoine », inspiré de la période de prospérité du port marchand de Hoi An au XVIIᵉ siècle. L’image du Shuinsen – symbole des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon – a été reconstituée grâce à un vaste système de lanternes artistiques, complété par des expositions de villages artisanaux traditionnels, des ateliers d’expériences culturelles et de petits spectacles artistiques.

Un numéro artistique lors de l'événement. Photo : VNA

Selon les organisateurs, le festival de cette année est construit autour du message « Éclairer la culture vietnamienne », combinant pour la première fois des lanternes de grande taille, des performances de drones et l’immersion dans des villages de métiers traditionnels afin de raconter l’histoire de l’ancien port de Faifo à travers le langage de la lumière et de la technologie moderne.



Dans ce cadre, plusieurs activités thématiques seront organisées, notamment la Semaine de la soie du 10 au 23 mars, la Semaine de la céramique du 24 mars au 13 avril, ainsi qu’une cérémonie de clôture prévue le 30 avril avec des rituels de lâchers de lanternes célestes et de lanternes flottantes.

Cet événement attire une foule nombreuse composée de résidents locaux et de visiteurs nationaux et internationaux. Photo: VNA



La directrice exécutive de Hoi An Memories Land, Than Thi Thu Huyen, a indiqué qu’en 2025, ce site avait accueilli plus de 600.000 visiteurs. En 2026, il prévoit d’organiser trois grands festivals, dont le Festival de la lumière et du patrimoine comme événement phare, avec l’objectif d’augmenter la fréquentation de 20 à 30 % par rapport à l’année dernière.



Enfin, la ville de Da Nang ambitionne d’accueillir 19,1 millions de visiteurs en 2026, soit une hausse annuelle de 10,2 %. Parmi eux, les touristes internationaux devraient atteindre environ 7,86 millions, avec une croissance attendue de 13 à 15 %./.