Da Lat célèbre ses cerisiers en fleurs avec le lancement d'un espace artistique et lumineux

Espace intitulé «Route des fleurs, lumière et art» se tient à la rue Tran Hung Dao. Photo: VNA

La ville de Da Lat, dans la province de Lam Dong, a franchi une nouvelle étape dans la mise en valeur de son patrimoine naturel et architectural avec l'inauguration, le soir du 27 janvier, de l'espace intitulé «Route des fleurs, lumière et art».

Organisé par le comité populaire du quartier de Xuan Huong sous le thème « Créativité avec les cerisiers de Da Lat », cet événement se tient à la rue Tran Hung Dao, un axe historique célèbre pour ses dizaines de villas anciennes de style français.

Ce parcours artistique s’étend sur environ deux kilomètres, où les rangées de cerisiers (Prunus cerasoides) en pleine floraison se mêlent aux pins centenaires et aux villas coloniales, créant une atmosphère empreinte de poésie et de nostalgie. Pour sublimer ce paysage nocturne, les organisateurs ont installé un dispositif d’éclairage artistique spécifique qui met en valeur les fleurs rosées et délicates, permettant aux résidents et aux touristes d’admirer le spectacle à toute heure.

L’immersion est enrichie par des prestations de musiciens de rue et une exposition d’œuvres d’art en plein air : près d’une centaine de photographies et de peintures – réalisées par des artistes professionnels et des enfants – capturent la beauté des fleurs ainsi que les sites emblématiques de la ville, tels que le lac Xuan Huong, la cathédrale Saint-Nicolas ou encore la gare de Da Lat. Par ailleurs, plus de 300 drapeaux nationaux ont été disposés de manière esthétique le long de la voie, s'intégrant harmonieusement à la lumière et à la végétation environnante.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la programmation du Festival des cerisiers en fleurs de Da Lat – Printemps 2026, qui anime actuellement le centre-ville et ses zones périphériques. L’événement vise à honorer et à promouvoir la beauté de cette fleur emblématique de Da Lat, dont la saison de floraison atteint son apogée en ce début d’année, et à susciter une affluence massive de visiteurs./.