Au Musée des beaux-arts du Vietnam, le cheval s’affiche en majesté

« Cheval », Nguyên Ngoc Tho, peinture laquée. Photos: baolaocai.vn

Soixante œuvres d’art, couvrant l’art populaire, appliqué, moderne et contemporain, seront présentées lors d’une exposition thématique intitulée «Le cheval dans l’art visuel vietnamien» au Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoi.



L’exposition se tiendra du 30 janvier au 1er mars dans le bâtiment principal du musée, situé au 66 rue Nguyên Thai Hoc, afin de célébrer l’Année lunaire du Cheval 2026. Les œuvres présentées, issues des collections du musée, offrent un panorama de l’évolution de la représentation du cheval dans l’art vietnamien à travers les époques.



Tout au long de l’histoire de l’art vietnamien, le cheval a été étroitement lié à la vie quotidienne et à la culture traditionnelle. Leur puissance, leur endurance, leur polyvalence et leur beauté sont toutes immortalisées dans leur déclinaison la plus connue de ces collections.

« Cheval », Le Ba Dang, gravure sur cuivre et sur papier.

Dans l’art populaire et les arts appliqués, il est représenté avec simplicité et vivacité, incarnant un animal fidèle et proche de l’homme. Dans les arts visuels modernes, le cheval est devenu une puissante source d’inspiration artistique, porteur de nombreuses nuances expressives et de significations symboliques.

Le motif est également étroitement associé à l’héroïsme et à la résilience nationale, notamment à travers les représentations du génie Giong, l’un des quatre Immortels du peuple vietnamien



Les œuvres d’artistes tels que Nguyên Tu Nghiêm, Ngô Manh Lân et Trân Khanh Chuong mêlent valeurs traditionnelles et langage visuel moderne pour mettre en lumière cette figure légendaire.

Dans les représentations de la vie montagnarde, le cheval apparaît comme un compagnon fidèle, magnifiquement dépeint dans les œuvres de Tô Ngoc Vân, Nguyên Van Ty et Bui Xuân Phai.

«Giong», Nguyên Tu Nghiêm, peinture laquée.

Durant les années de résistance, les images de chevaux aux côtés de soldats, en particulier dans les scènes mettant en scène le président Hô Chi Minh, sont devenues des symboles riches de valeurs humaines.



Les œuvres de Duong Bich Liên, Nguyên Trong Kiêm et Nguyên Thu représentent le cheval comme faisant partie intégrante de la vie en temps de guerre, reflétant la proximité du président Hô Chi Minh avec la nature et la vie durant la guerre de résistance.



Aujourd’hui encore, le cheval est perçu comme un symbole de force, de loyauté et d’ambition, et véhicule des vœux de bonheur et de réussite.



À travers cette exposition, l’image du cheval est présentée non seulement comme un animal familier et utile dans le travail et la résistance, mais aussi comme un symbole artistique suscitant une large palette d’émotions.



L’exposition se veut un espace où se mêlent valeurs traditionnelles et esprit contemporain, capturant l’atmosphère culturelle des premiers jours du Nouvel An lunaire du Cheval en 2026.