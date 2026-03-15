Élections dans la zone spéciale de Truong Sa

Le 15 mars 2026, les électeurs du bureau de vote n° 14 de la zone spéciale de Truong Sa (province de Khanh Hoa) ont voté pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Scène de la cérémonie d'ouverture des élections au bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa. Photo diffusée par la VNA

Habitants, officiers et soldats votent au bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa. Photo diffusée par la VNA

Bureau de vote sur l'île de Truong Sa, zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa. Photo diffusée par la VNA

Ambiance des élections sur l'île de Truong Sa, zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa, le matin du 15 mars 2026. Photo diffusée par la VNA

Ambiance des élections sur l'île de Truong Sa, zone spéciale de Truong Sa, province de Khanh Hoa, le matin du 15 mars 2026. Photo diffusée par la VNA

Les électeurs du bureau de vote n° 14, zone spéciale de Truong Sa, votent pour élire les délégués de la 16e Assemblée nationale et les membres des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo diffusée par la VNA

Texte : Revue Vietnam Illustré/Agence vietnamienne d’information Traduction : Diêu Vân









