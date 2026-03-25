Numérisation du patrimoine : la technologie au service de la valorisation culturelle

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, la numérisation du patrimoine culturel s’affirme comme une tendance incontournable, ouvrant de nouvelles perspectives pour la préservation et la valorisation des valeurs traditionnelles.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW, plusieurs localités, dont Hanoï, s’attachent à intégrer les technologies modernes pour « raconter » l’histoire et rapprocher le patrimoine du public, en particulier des jeunes générations.



Le patrimoine culturel vietnamien constitue un continuum de mémoire et d’identité, incarné par un riche ensemble de sites historiques, de fêtes traditionnelles et de formes d’expression artistique. À l’ère du numérique, son intégration dans l’espace digital ne se limite pas à sa conservation, mais permet également de le faire revivre sous des formes plus accessibles, interactives et adaptées aux modes de vie contemporains.

Des touristes expérimentent la calligraphie grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Photo : VNA

Selon les experts, le patrimoine n’est pas une entité figée, mais un ensemble dynamique en constante évolution. La numérisation joue ainsi un rôle essentiel en documentant ces transformations et en constituant des bases de données complètes, au service de la recherche, de la conservation et de la restauration. Elle contribue également à la création d’une véritable « mémoire numérique » nationale, capable de préserver durablement des valeurs menacées par le temps.



Au-delà de l’archivage, les technologies telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les modélisations 3D ou encore le big data permettent de redonner vie au patrimoine. Les visiteurs ne sont plus de simples spectateurs, mais deviennent acteurs de leur expérience, pouvant explorer les espaces historiques et interagir avec les contenus culturels de manière immersive. Cette approche innovante favorise une meilleure appropriation du patrimoine, notamment par les jeunes, familiers des environnements numériques.

Effets lumineux projetés sur la surface des stèles en pierre et les motifs anciens, mettant en valeur les détails du patrimoine. Photo : VNA



Des initiatives concrètes illustrent cette dynamique. Le site du Temple de la Littérature a développé des programmes éducatifs intégrant des applications numériques telles que la source de l'apprentissage philosophique (Khơi nguồn đạo học) et à la recherche de la mascotte (Đi tìm linh vật), permettant aux élèves d’explorer le patrimoine de manière ludique et interactive. Ces outils contribuent à transformer les sites historiques en espaces d’apprentissage vivants.



De son côté, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam a connu une transformation significative grâce à l’application des technologies numériques. Grâce à un système de guide multimédia en plusieurs langues et à des outils de géolocalisation, les visiteurs peuvent accéder facilement à des informations détaillées sur les œuvres via leurs appareils mobiles. Les expositions sont également enrichies par des technologies modernes, offrant des expériences visuelles innovantes. Cette évolution a permis d’augmenter de plus de 300 % le nombre de visiteurs en cinq ans, faisant du musée un lieu culturel attractif.

La fête de Giong au temple Phu Dong et le temple Soc au district Soc Son (Hanoi) est inscrite par l’UNESCO, dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en 2010. Photo : Thanh Giang/VI

Les spécialistes soulignent que la numérisation ouvre également des perspectives importantes pour le développement des industries culturelles. La constitution de bases de données massives (big data) fournit des ressources précieuses pour le développement de technologies d’intelligence artificielle, permettant de créer de nouveaux produits culturels et d’accroître la valeur économique du patrimoine. Par ailleurs, les musées virtuels, les expositions numériques et les visites en ligne contribuent à élargir l’accès au patrimoine vietnamien à l’échelle mondiale.



Les technologies numériques sont également largement déployées lors de grands événements culturels. Des expositions de portée nationale ont intégré la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des écrans interactifs et des applications d’intelligence artificielle, permettant au public de vivre des expériences immersives et interactives. Ces innovations renforcent l’efficacité de la communication et suscitent un fort sentiment de fierté nationale.



Dans cette dynamique, la création d’une base de données nationale sur le patrimoine culturel constitue une étape stratégique majeure. Elle permettra une gestion centralisée et une valorisation optimale des ressources culturelles. La participation des entreprises technologiques, fortes de leur expertise, joue un rôle déterminant dans l’accélération de ce processus.



Dans un contexte d’intégration internationale, la convergence entre patrimoine et technologie apparaît ainsi comme un levier essentiel pour promouvoir l’économie créative et le tourisme culturel. En étant « raconté » à travers le langage du numérique, le patrimoine cesse d’être une simple trace du passé pour devenir une source d’inspiration vivante, contribuant à renforcer l’identité culturelle et à nourrir les ambitions de développement durable des générations futures. - VNA