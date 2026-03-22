Francophonie : Promouvoir le rôle pionnier de la jeunesse dans la cohésion sociale et la construction de la paix

Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé, vendredi soir 20 mars au Temple de la Littérature, une cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Dans son allocution, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a souligné que la Journée internationale de la Francophonie est une occasion de rassembler plus de 396 millions de personnes utilisant le français dans le monde entier, partageant un espace linguistique, culturel et de valeurs communes.

Une numéro artistique à la cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo: VNA

Le vice-ministre a affirmé qu’au Vietnam, la Francophonie n’est pas seulement un héritage historique, mais aussi un canal de coopération dynamique, contribuant à promouvoir l’intégration internationale approfondie du pays. Dans un contexte mondial en constante évolution, les valeurs de la Francophonie telles que le dialogue, la solidarité, le respect de la diversité et la coopération pour un développement durable prennent une importance et une signification encore plus grandes.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son et Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la coopération avec la communauté francophone et s’engage à continuer de jouer un rôle actif et responsable au sein de cette communauté afin de réaliser efficacement ses objectifs communs, a-t-il affirmé. Parallèlement, le Vietnam collaborera étroitement avec les pays membres pour contribuer concrètement au succès du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang à la cérémonie célébrant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Photo: VNA

Dans son message adressé à la communauté francophone vietnamienne, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a souligné que le français continue d’affirmer sa position en tant que langue moderne et porteuse d’opportunités dans un monde en pleine transformation. Elle a salué le rôle de plus en plus important du Vietnam comme pilier de la Francophonie dans la région Asie-Pacifique et a particulièrement insisté sur le rôle de la jeunesse dans l’entretien du dialogue, le renforcement de la cohésion sociale et la construction d’un avenir pacifique.

À l’approche du Sommet de la Francophonie 2026, Louise Mushikiwabo a appelé les pays membres de l’OIF, y compris le Vietnam, à continuer de renforcer la coopération multilatérale, à accroître la voix et l’influence de l’espace francophone sur la scène internationale.

Sous le thème "Génération paix ?", la célébration de cette année envoie un message fort sur le rôle pionnier de la jeunesse dans la cohésion sociale et la construction de la paix. Les jeunes sont reconnus comme des acteurs essentiels du dialogue, de la réduction des différences et de la promotion de la tolérance et de la coopération – des valeurs fondamentales qui façonnent l’identité de la communauté francophone.

La Journée internationale de la Francophonie, célébrée officiellement depuis 1980, vise à honorer la langue française et la diversité culturelle, et à promouvoir la coopération internationale entre les membres. Aujourd’hui, près de 400 millions de personnes utilisent le français dans le monde, dont près d’un million au Vietnam.-VNA/VI