Près de 17.000 personnes participent à la Journée de course olympique à Hanoï

Des délégués, forces de sécurité publique et habitants participent à la Journée de course olympique 2026 « Pour la santé de tous – Pour la sécurité nationale ». Photo : VNA

Dans la matinée du 22 mars, la Journée de course olympique – Pour la santé de toute la population – Pour la sécurité nationale 2026 a été organisée simultanément à l’échelle nationale avec une ampleur sans précédent, attirant plus de 1,2 million de participants dans 34 provinces et grandes villes.

Des touristes internationaux participent avec enthousiasme à la Journée de course olympique 2026 « Pour la santé de tous – Pour la sécurité nationale ». Photo : VNA





Dans la capitale Hanoï, l’événement s’est tenu sur la place Đông Kinh Nghĩa Thục, réunissant près de 17.000 participants, dont des cadres et soldats des forces armées, des fonctionnaires, des employés d’organismes et d’entreprises tant au niveau central que local, ainsi qu’un grand nombre d’habitants des quartiers centraux. Le programme était placé sous l’égide du ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la ville de Hanoï.



Cette activité sportive revêt une signification particulière, marquant le 80e anniversaire de l’appel du Président Hô Chi Minh à la pratique généralisée de l’exercice physique, célébrant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur des sports au Vietnam, et s’inscrivant dans la perspective du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de sécurité populaire.



S’exprimant lors de la cérémonie, le lieutenant-général Lê Quôc Hung, vice-ministre de la Sécurité publique, a souligné que l’appel lancé par le Président Hô Chi Minh en 1946 conserve toute sa valeur aujourd’hui, constituant un fil conducteur pour le développement du mouvement de pratique sportive au sein de la population et des forces armées. L’amélioration de la condition physique contribue non seulement au bien-être des citoyens, mais aussi au renforcement de la puissance nationale.



Dans cet esprit, les forces de sécurité publique accordent une attention particulière au développement des activités sportives avec pour objectif « Être en bonne santé pour protéger la sécurité nationale », contribuant ainsi à renforcer la condition physique, la volonté et la capacité opérationnelle des cadres et des soldats, afin de répondre aux exigences des missions dans le contexte actuel. Parallèlement, le ministère de la Sécurité publique coopère étroitement avec les ministères, les secteurs et les collectivités locales pour mobiliser largement la population autour de la pratique sportive, en lien avec le mouvement « Tout le peuple participe à la protection de la sécurité nationale ».

Une foule nombreuse participe à la Journée de course olympique 2026 « Pour la santé de tous – Pour la sécurité nationale ». Photo : VNA





Après la cérémonie de lancement, les participants ont pris part à une course d’environ 1,7 km autour du lac Hoàn Kiêm, diffusant un message fort en faveur de la pratique sportive, de l’amélioration de la santé publique et d’un développement durable du pays. - VNA/VI