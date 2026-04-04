La « classe ouverte » pour nourrir l’amour du patrimoine chez les jeunes

À Huê, l’intégration du patrimoine dans l’enseignement, à travers le modèle de « classe ouverte », permet aux élèves d’apprendre au contact direct des sites historiques, contribuant ainsi à renforcer leur attachement à la culture et leur conscience de sa préservation.



Des élèves de l’école primaire Phu My 1 participent à une activité de fabrication de céramique au village de poterie de Phuoc Tich (ville de Huê). Photo : VNA

Huê, ville dotée d’un riche patrimoine culturel parmi les plus remarquables du Vietnam, s’emploie à rapprocher les jeunes de cet héritage à travers un modèle éducatif innovant, fondé sur l’apprentissage par l’expérience.

Cette démarche est considérée comme l’une des approches efficaces pour concrétiser la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne dans le nouveau contexte.

Depuis 2019, le Département de l’Éducation et de la Formation de Huê, en coordination avec le Centre de conservation des monuments de Huê, a mis en œuvre un programme d’éducation au patrimoine dans les établissements scolaires. L’objectif ne se limite pas à la transmission des connaissances, mais vise également à cultiver l’amour de la patrie et à renforcer la conscience de la préservation et de la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles chez les élèves.

Des élèves de l’école primaire Phu My 1 participent à une activité de fabrication de céramique au village de poterie de Phuoc Tich (ville de Huê). Photo : VNA

L’un des points forts de ce programme réside dans le modèle de « classe ouverte », où les sites patrimoniaux et les musées deviennent de véritables espaces pédagogiques. Au lieu de se contenter des manuels scolaires, les élèves participent directement à des visites, des activités interactives et des expériences immersives. Les leçons sur la dynastie des Nguyên sont dispensées au cœur même de la Cité impériale, tandis que l’architecture et les beaux-arts sont étudiés dans les mausolées et palais, et les rituels de cour sont reconstitués dans les espaces patrimoniaux. Cette approche permet aux élèves de « toucher » le patrimoine, rendant l’apprentissage plus vivant et plus profond.

Au cours de la période 2020-2025, le programme a développé 25 thématiques éducatives adaptées à chaque niveau scolaire, de la maternelle au lycée. Les activités, variées et innovantes, associent apprentissage et expériences créatives. Entre 2022 et 2025, près de 1.800 groupes, regroupant plus de 189.000 élèves et enseignants, ont participé à des visites de sites historiques et à des activités culturelles et artistiques.

L’éducation au patrimoine est également intégrée au programme scolaire officiel. Les contenus relatifs aux monuments, aux figures historiques et aux arts traditionnels de Huê représentent environ 30 à 40 % du programme éducatif local, du primaire au secondaire. À ce jour, 100 % des établissements scolaires de la ville ont inclus ces contenus dans leurs plans pédagogiques.

Par ailleurs, la transformation numérique joue un rôle croissant dans ce dispositif. Des ressources pédagogiques numériques, des vidéos, des images en 3D ainsi que des visites virtuelles de musées permettent aux élèves, y compris dans les zones reculées, d’accéder plus facilement au patrimoine culturel de Huê.

De nombreuses « classes sur le terrain » sont organisées dans les sites historiques et les musées, remplaçant les cours théoriques traditionnels. Photo: VNA

Dans les écoles, les méthodes d’enseignement connaissent également un renouveau notable. De nombreuses « classes sur le terrain » sont organisées dans les sites historiques et les musées, remplaçant les cours théoriques traditionnels. Les élèves peuvent observer directement des objets anciens, découvrir des instruments de musique traditionnels, s’initier à des techniques artistiques comme l’impression de gravures sur bois ou la peinture populaire, et participer à des activités immersives telles que « petit archéologue » ou « musicien de Nha nhạc », ou encore à la calligraphie. Ainsi, le patrimoine culturel immatériel retrouve une place vivante dans l’environnement scolaire.

Selon les responsables éducatifs, ce programme contribue à renforcer la fierté nationale et le sens des responsabilités des élèves en matière de préservation du patrimoine. L’histoire et la culture, autrefois perçues comme abstraites, deviennent des domaines attrayants qui suscitent curiosité et engagement.

Pour les responsables du Centre de conservation des monuments de Huê, le principal succès de ce modèle réside dans la transformation du patrimoine, passé d’objet de conservation à véritable outil éducatif, d’un état statique à une dynamique intégrée à la vie contemporaine. Il constitue également une base pour former une future génération consciente et engagée dans la valorisation du patrimoine.

Dans les années à venir, Huê entend poursuivre la numérisation du patrimoine et développer des formats modernes tels que les visites virtuelles, les vidéos courtes, les podcasts ou encore la ludification des connaissances historiques et culturelles, afin de mieux répondre aux habitudes des jeunes. Parallèlement, les élèves et étudiants seront encouragés à créer des contenus liés au patrimoine sur les plateformes numériques, avec l’appui conjoint des familles, des écoles et de la société.

Grâce à une approche méthodique et innovante, le modèle d’éducation au patrimoine de Huê contribue non seulement à la préservation des valeurs culturelles, mais ouvre également de nouvelles perspectives en faisant du patrimoine une ressource essentielle pour le développement éducatif et culturel à l’ère de l’intégration internationale./.