Le Hát bội à l’épreuve de la modernité : défis et résilience d'un art séculaire

24/04/2026

Dans le tumulte du divertissement moderne, un art séculaire vacille mais refuse de s'éteindre. Le Hát bội, ce théâtre classique vietnamien à la gestuelle codifiée, survit grâce à la passion d’artistes d'exception. À l’image de l’Artiste émérite Ngọc Khanh et du groupe Khánh Minh, ces gardiens du temple luttent pour que ce patrimoine flamboyant continue d'illuminer les scènes contemporaines.

Le Hát bội est souvent joué lors des fêtes des temples ; c'est une forme d'art populaire dans le sud du pays.

Le Hát bội est une forme de théâtre traditionnel profondément ancrée dans l’histoire du Vietnam. Indissociable des pratiques et des sensibilités de la communauté, il mobilise un langage scénique complet où se rencontrent musique, danse, maquillage et gestuelle, selon des codes stricts. Chaque rôle y porte une dimension symbolique : il traduit des conceptions morales, l’organisation sociale et la vision du destin humain propre à la culture traditionnelle. C’est précisément cette standardisation, rigoureuse et codifiée, qui confère au Hát bội sa singularité.

Pourtant, dans un contexte de diversification des pratiques culturelles, l’art du Hát bội attire moins facilement un large public, au profit de formes de divertissement plus récentes.

Malgré cette tendance, la troupe Khánh Minh s’attache à maintenir une discipline professionnelle et à interpréter des extraits classiques d’opéra traditionnel. Les répétitions se déroulent dans un cadre volontairement simple : les jeunes artistes y apprennent la patience et la précision exigées par cet art. Chaque mouvement, chaque regard et le rythme des percussions doivent être travaillés avec minutie, afin de transmettre - sans les altérer - les fondements mêmes du théâtre traditionnel.

Le maquillage du Hát bội se distingue par ses couleurs vives et ses lignes nettes. Il sert à traduire, en quelques signes, la personnalité et l’identité du personnage.

Si les représentations de Khánh Minh ne déclenchent pas toujours l’affluence, elles révèlent, dès que les lumières s’allument, toute la puissance d’évocation du Hát bội. Costumes et coiffures, richement composés, prennent vie au rythme des tambours. L’ensemble rappelle une époque où le théâtre traditionnel constituait un espace culturel familier pour la communauté.



Derrière la continuité de la troupe se trouve l’Artiste émérite Ngọc Khanh, qui a consacré sa vie au Hát bội. À 70 ans, elle dirige le groupe, participe aux choix de mise en scène et s’occupe de l’organisation des spectacles. Surtout, elle forme de nouvelles générations d’artistes, faisant de la transmission l’une des priorités de son action. « Cette passion remonte à mon enfance. En 1975, j’ai enseigné au département de Hát bội de l’École des arts du spectacle II, formant de nombreuses générations d’artistes. Pour moi, assurer la pérennité de la troupe n’est pas seulement un travail, mais aussi une responsabilité envers le patrimoine culturel », explique l’Artiste émérite.

L'Artiste émérite Ngọc Khanh donne des instructions à de jeunes artistes avant leur entrée en scène.

Au-delà des représentations, Ngọc Khanh place l’enseignement au cœur de sa démarche. Le Hát bội est ainsi présenté dans les écoles, lors de festivals culturels et dans des programmes communautaires. L’objectif n’est pas de figer l’art dans une logique de “relique” mais de le montrer comme un art vivant, capable de toucher de nouveaux publics. La transmission ne se limite toutefois pas aux techniques d’interprétation : elle implique aussi de transmettre la discipline, le respect des fondateurs et le sens même de la préservation patrimoniale.

Le groupe Khanh Minh s'attache à maintenir une discipline professionnelle et à préserver les extraits classiques.

Exprimer le comportement du personnage lors des représentations.

Ngọc Khanh observe en permanence les jeunes artistes sur scène et les encadre tout au long de la représentation, afin d’assurer la continuité et la cohérence du spectacle.

Le groupe Khanh Minh s'attache à maintenir une discipline professionnelle et à préserver les extraits classiques.

L’Artiste émérite rappelle enfin que, dans le contexte actuel, la sauvegarde de l’art traditionnel se heurte à de nombreux défis. Mais la persévérance de groupes comme Khánh Minh témoigne d’une conviction : lorsque le patrimoine est préservé avec passion et respect des valeurs qui l’ont façonné, il peut continuer à s’épanouir dans la vie culturelle contemporaine./.



Texte et Photos: Thông Hai/VI - Traduction: Hà Vu

