Dégustation de trois succulents plats traditionnels de Hanoï

La chaîne télévisée américaine CNN a récemment dressé une liste des 50 "Plus succulents plats de rue d’Asie", où figurent trois représentants vietnamiens : banh mi (sandwich), pho et café glacé.

Faisant un tour de Hanoï, on peut voir partout des habitants ou des touristes manger du pho pour leur petit déjeuner dans les restaurants de rue. A Hanoï, le pho est considéré comme le plat « populaire », et les restaurants de pho traditionnel Tu Lun, Thin, ou ceux situés dans les rues Ly Quoc Su ou Bat Dan… sont les lieux de choix car chacun offre un goût typique à ce plat traditionnel de la capitale.



Personne ne sait quand le pho hanoïen fut inventé, cependant tout le monde sait que l’expérience du cuisinier et les clés de préparation transférés de père en fils décident de la qualité d’un succulent bol de pho.

Le pho est depuis longtemps un plat traditionnel des Hanoïens

Le restaurant pho « Thin » se trouve dans la rue Lo Duc (Hanoï). Créé en 1979, il accueille chaque jour de nombreux clients

Le pho est considéré par les Vietnamiens comme un plat populaire pour le petit déjeuner

Le pho se prépare soit à partir de viande de bœuf, soit de poulet

Le pho se prépare soit à partir de viande de bœuf, soit de poulet, avec du jarret et des os à moelle. Il est cuit à feu doux pendant au moins six heures, avec de la badiane chinoise, des bâtonnets de cannelle, du gingembre et de l'oignon grillés, de la cardamome brune et parfois des clous de girofle…

La viande de bœuf est cuite à médium ou bien cuite tandis que la viande de poulet doit être bien cuite. Elles sont coupées en mince et longue tranches, puis mises sur une couche de banh pho (pâte de riz), le tout est couvert d’oignon émincé. Puis on arrose le tout d’un bouillon bien réchauffé, ce qui donne au pho hanoïen une saveur spéciale.

Après avoir dégusté un bol de pho, les Hanoïens aiment prendre un café. Les enseignes de café de Hanoï les plus célèbres sont Giang, Lâm, Tho, Yên, Dinh…. Les clients s’assoient en groupe et conversent tout en dégustant une tasse de café. Ce breuvage se décline en café au lait, café noir, café à l’œuf, café glacé, café filtre… répondant à tous les goûts des clients.

Situé au cœur du centre-ville de Hanoï, le café Dinh est très apprécié pour son atmosphère paisible et son architecture traditionnelle typiquement hanoïenne .

Le café à l’œuf, un breuvage emblématique de Hanoï

Le café Yen suscite la curiosité de plusieurs clients par ses annonces rappelant des clients à ne pas faire de bruit

Le café célèbre de Hanoï

Le café Dinh se trouve au 2e étage d’une villa construite à l’époque coloniale, donc à l’architecture typiquement française. Outre ses tasses de café au goût typique, ce lieu est une attraction qui incite de nombreux curieux à entrer.

Le café hanoïen est particulièrement connu pour le café à l’œuf, un breuvage emblématique de la capitale que tout visiteur à Hanoï se doit d'essayer. Il séduit par la saveur grasse et parfumée du jaune d’œuf, le goût parfumé fort du café et la surface de la crème très belle.

« En visitant Hanoï, je trouve très particulier la culture de dégustation du café des habitants qui peuvent boire du café aussi bien sur le trottoir que dans des cafés très chics. J'ai été impressionnée par le café Dinh, au sein du Vieux quartier, où le café à un goût fort », a confié Malan, une touriste indienne. "Après avoir lu des informations en ligne sur la sandwicherie Banh mi 25, j’ai décidé d’aller essayer. J'ai été assez surprise de voir que pendant les 2 heures où j'étais assis là, la plupart des clients qui venaient faire la queue étaient des étrangers".

Une sandwicherie dans la rue Hàng Cá (Hanoï)

Les ingrédients du banh mi (sandwich vietnamien) sont variés et répondent à tous les goûts. C’est la raison pour laquelle les clients étrangers aiment cette sandwicherie de Hanoï

Ces délicieux sandwichs peuvent être emporter ou consommer sur place. Il y a des sandwichs réchauffés sur une poêle ou le savoureux pain à la sauce bordelaise (bánh mì sốt vang) pour les clients aimant manger sur place.

Selon Dong Phuong Linh, propriétaire de la sandwicherie Banh mi 25, "les habitants de Hanoï sont habitués à des ingrédients traditionnels du sandwich tels que pâté, saucisse et viande. Cependant, les ingrédients du Banh mi 25 sont plus variés et répondent à tous les goûts. C’est la raison pour laquelle les clients étrangers aiment venir ici".

Le prix d’un sandwich à Hanoï varie de 25000 à 35000 dongs et les clients peuvent choisir ce qu’ils veulent comme garniture : pâté, œuf, poulet, porc grillé…voire des ingrédients pour les végétariens. En outre, la sandwicherie offre un espace agréable pour consommer sur place tout en admirant la vie quotidienne des gens du Vieux quartier.

Terminant un tour gastronomique de Hanoï, bien que trois plats - pho, sandwich et café glacé - ont été essayés, les touristes ont pu mieux comprendre la valeur culturelle de la cuisine hanoïenne et du Vietnam en général, qui conquiert tous les touristes internationaux par sa préparation sophistiquée, une belle présentation et surtout une saveur inoubliable./.