Binon Cacao, un producteur de chocolat qui fait aussi de l'agritourisme

En japonais, le mot “ Bi » signifie "propre et beau", et le mot « Non » "agriculture". L’association des deux mots, Binon, a le sens d’« agriculture bio et d’agriculture belle ». Depuis 1917, la société par actions Binon Cacao, implantée dans le district de Châu Duc, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) continue de développer la marque commerciale avec ses produits à base de cacao bio de qualité, appropriés au mot “ Bi », tout en étant une destination d’agritourisme originale, appropriée au mot « Non ».

Grâce aux conditions pédoclimatiques uniques, le cacaotier planté dans le district de Châu Duc a un haut rendement et un goût spécial. Constatant ses avantages, des experts japonais, spécialisés dans la high-tech, de concert avec des entreprises vietnamiennes, ont créé la société par action Binon Cacao pour fabriquer du chocolat haut de gamme.

La société Binon Cacao, de concert avec les foyers paysans locaux, a mis en culture du cacaotier en suivant le modèle bio. Des ingénieurs de Binon Cacao sont venus sur place pour les initier aux techniques de culture et la société assure également l’achat des fèves fraîches. Après deux ha à titre d’essai, la société a élargi ses cultures à 17 ha dans le quartier Bau Sen, commune de Xa Bang, district de Chau Duc.





Le parc Binon Cacao pittoresque, bordé d’un lac et d’une forêt séculaire, est un ouvrage de la société par actions Binon Cacao



Le verger de cacaotiers de la société Binon Cacao à la saison de la récolte

Les cacaotiers s’adaptent bien aux conditions pédologiques de la terre de Châu Duc.



Truong Van Tân, qui a plus de 10 ans d’expérience dans la culture du cacaotier, récolte des fèves de son jardin.



Visiteur au parc Binon Cacao, invité à cueillir des fèves.



Le parc Binon Cacao abrite des variétés de cacaotiers de peluche jaune et rouge

Les deux premiers mois de 2022, Binon Cacao a reçu plus de 4.000 visiteurs, réalisant un chiffre d’affaires de 360.820.000 dongs.

Truong Van Tan, un planteur expérimenté qui fournit du cacao à la société Binon Cacao, a partagé : « Ce modèle de culture du cacaotier n’est pas difficile car la société nous initie minutieusement au processus de soins, au système d'irrigation automatique, et achète nos fèves de 5.5000 à 7.000 dongs le kilo. Cette culture s’avère bien plus rentable que beaucoup d’autres». Son verger est très fréquenté par les touristes.

La société Binon Cacao achète chaque mois, en moyenne, plus de 6 tonnes de cacao frais pour fabriquer une vingtaine de produits. Ses produits tels que chocolat, cacao en poudre, thé, vins, céréales, jus de cacao … ont la certification ISO 22000. Ils sont exportés vers le Japon et mis en vente dans de grands supermarchés au Vietnam, notamment dans la chaîne de supermarchés japonais Muji.





Le tri de fèves est une étape de la chaîne de production de l’usine Binon



Produits de Binon Cacao

Produits à base de fève

Binon Cacao propose une vingtaine de sortes de chocolats et en exporte vers plusieurs pays dans le monde

Encouragé et soutenu par le Service du tourisme de la province de Ba Ria-Vung Tau, Binon Cacao a fait de son site de culture et de fabrication du cacao un lieu original de visite et de découverte de l’agriculture bio.

Le parc Binon Cacao, d’une superficie de 4 ha, s’étend au bord du romantique lac Bau Sen et répond à tous les critères d’un site touristique. Le touriste peut visiter le jardin de cacaotier high-tech et l’usine de fabrication de cacao, déguster du chocolat, prendre des tasses de café face au lac, consommer de bons plats dans des restaurants, faire du camping sur des terrains capables d’accueillir des milliers de visiteurs./.