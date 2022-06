A la découverte du magnifique promontoire rocheux de Hon Chong à Nha Trang

Le promontoire rocheux de Hon Chong est un magnifique ensemble de rochers géants au nord de la ville de Nha Trang (Sud), dans le quartier de Vinh Phuoc, à environ trois km de la rue Tran Phu. Entouré par les îlots de Hon Do, Hon Rua, Hon Tre, Hon Chong est un site touristique très fréquenté par les touristes. Le site est associé à plusieurs légendes.

A la différence de la plage longeant l’avenue Tran Phu, la plage de Hon Chong offre un paysage très pittoresque. Elle est relativement calme et le touriste peut pêcher à la ligne ou nager dans les eaux émeraudes et paisibles, face à la montagne Co Tiên.

Entourées par des îles de différentes tailles, qui protègent du vent, de la pluie et des typhons, les plages de la baie de Nha Trang et de Hon Chong sont considérées comme les plus sûres de Nha Trang.





Le site touristique de Hon Chong est un magnifique empilement de rochers géants au nord de la ville de Nha Trang (Sud) et s’étendant jusqu’à la plage.



Rien de plus romantique que d'admirer le lever du soleil à Hon Chong.



Plusieurs légendes sont liées au site de Hon Chong, particulièrement en raison du rocher sommital sur lequel une empreinte de main est gravée profondément comme si un géant y avait posé la main.

Les habitants de la région racontent une légende se rapportant à cette roche selon laquelle, un géant vint là-bas construire des montagnes et l’actuelle baie de Nha Trang. Un jour, lorsqu’il pêchait à la ligne, un grand poisson mordit à l'hameçon. Pour retenir sa ligne, le géant s'appuya de sa main gauche sur le rocher et y laissa sa forme.

Selon une autre légende, jadis, un jeune vint dans ce pays contempler des paysages, regarda des fées nager dans un ruisseau avec admiration. Malheureusement, il tomba dans le ruisseau, se cramponna sur la montagne et laissa la trace de sa main sur le rocher, faisant effondrer la montagne.



Une activité culturelle organisée au site touristique Hon Chong



Dans la période antérieure Covid-19, Hon Chong accueille chaque jour des centaines de visiteurs.



De rochers géants aux formes originales

Parmi les rochers, un d'entre eux ressemble à une fille regardant vers la montagne Co Tien. Il s'agirait selon une autre légende d'une fée qui, séduite par les paysages terrestres, retarda le moment de repartir au ciel et fut transformée en rocher./ .