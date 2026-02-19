YADEA sắp khánh thành nhà máy xe điện 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch phụ trách toàn cầu Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Yadea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo YADEA Việt Nam, đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất công nghệ cao của YADEA tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về các sản phẩm di chuyển xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Nhà máy sản xuất thông minh của YADEA đặt tại Khu công nghiệp Tân Hưng (xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến 100 triệu USD được định vị là mắt xích then chốt, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi cung ứng của YADEA tại Việt Nam và khu vực. Đây là mô hình Nhà máy sản xuất thông minh (Smart Manufacturing Base) theo định hướng phát triển tương lai của YADEA, thể hiện năng lực sản xuất tiên tiến và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu.

Nhà máy dự kiến tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động địa phương, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xe máy điện trong nước. Qua đó, YADEA khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh mà còn chú trọng đầu tư công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển nguồn lực bản địa, để từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện.

Cùng thời điểm, YADEA giới thiệu YADEA Osta – mẫu xe máy điện đầu bảng được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện trên chính dây chuyền sản xuất thông minh thế hệ mới tại Bắc Ninh.

YADEA Osta gây chú ý với phong cách thiết kế Neo-Retro, kết hợp giữa đường nét cổ điển và ngôn ngữ tối giản hiện đại. Mẫu xe được định vị ở phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đô thị yêu cầu cao về thẩm mỹ, công nghệ và an toàn.

Theo công bố từ doanh nghiệp, YADEA Osta có phạm vi hoạt động dài, phù hợp điều kiện giao thông và nhu cầu di chuyển hằng ngày tại các đô thị Việt Nam. Công nghệ pin được cải tiến nhằm nâng cao độ bền và hiệu suất vận hành. Xe được tích hợp hệ thống an toàn chủ động tiên tiến – tính năng vốn phổ biến trên các dòng xe tay ga cao cấp và ô tô cùng loạt tiện ích thông minh, nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người dùng.

Ông Liu Jia - Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam chia sẻ: “Sự kiện ngày 1/3 tới đây không dừng lại ở ý nghĩa khánh thành nhà máy, mà còn là lời khẳng định cho cam kết gắn bó dài hạn của YADEA tại Việt Nam. Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một cơ sở lắp ráp, mà triển khai các công nghệ lõi thông minh nhằm đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực. YADEA Osta chính là minh chứng đầu tiên cho định hướng đó – một sản phẩm kết tinh từ công nghệ toàn cầu và năng lực sản xuất tại Việt Nam, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới về thẩm mỹ và an toàn cho người dùng”./.