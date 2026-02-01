Xuân Bính Ngọ 2026: Tràn ngập sắc Xuân truyền thống tại Nam Phi

Trẻ em Việt Nam tại Nam Phi quây quần tại chương trình “Xuân Quê hương 2026”. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, mở đầu chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã phát biểu chào mừng, chia sẻ những niềm vui lớn của đất nước trong năm 2025 – năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, năm “sắp xếp lại giang sơn” mạnh mẽ, năm kinh tế tăng trưởng ấn tượng với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 510 tỷ USD (ước tăng 8,02%). Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ 19-23/1/2026) – kỳ Đại hội mang dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng tự chủ chiến lược, tự lực tự cường và mục tiêu tăng trưởng cao trong kỷ nguyên kinh tế xanh, kinh tế số.

Đại sứ cũng khẳng định dù còn nhiều thách thức từ bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt với mục tiêu tăng trưởng cao và các động lực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đất nước cần sự nỗ lực chung và sự ủng hộ tích cực từ kiều bào – bộ phận không tách rời của dân tộc. Ông bày tỏ niềm tin rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bà con kiều bào tại Nam Phi vẫn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, tuân thủ pháp luật sở tại, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Nam Phi vừa được nâng cấp năm 2025.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi mừng năm mới cho đại diện người cao tuổi. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Thay mặt Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, ông Lê Hoài Nam khẳng định dù không đông đảo, cộng đồng người Việt tại đây luôn giữ vững bản sắc, đoàn kết, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ máu thịt với quê hương. Ông ôn lại những dấu mốc quan trọng năm 2025: chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), kết hợp gặp gỡ bà con, cũng như việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược – bước tiến lịch sử mở ra hợp tác sâu rộng về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Ông bày tỏ vinh dự khi Đại sứ Hoàng Sỹ Cường được tín nhiệm tham dự Đại hội Đảng XIV, minh chứng cho sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với kiều bào xa xứ.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Nam Phi tràn ngập sắc xuân truyền thống, gợi bao nỗi nhớ da diết về quê nhà với những phong bao lì xì đỏ thắm trao tay đại diện người cao tuổi và các em nhỏ, mang theo lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn đầu năm mới. Những khoảnh khắc hồi hộp, rộn ràng nhất đến từ phần bốc thăm trúng thưởng – món quà đầu Xuân tuy nhỏ nhưng chan chứa tình cảm cộng đồng. Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên mỗi khi lá thăm được xướng tên, như nối dài thêm sợi dây gắn kết giữa mọi người.

Các tiết mục văn nghệ vui nhộn do thiếu nhi biểu diễn đã làm không khí thêm rộn ràng, ấm áp.

Bữa tiệc tất niên đậm đà bản sắc Việt với những món ăn truyền thống được chuẩn bị chu đáo như bánh chưng xanh vuông vức, nem rán giòn rụm, giò lụa, giò thủ thơm lừng, canh măng thanh mát, bóng xào đậm đà… mang đậm hương vị quê hương giữa đất khách. Chương trình “Xuân Quê hương” Bính Ngọ 2026 khép lại trong niềm hạnh phúc sum vầy, mở ra 1 năm mới tràn đầy hy vọng, tin tưởng và khát vọng vươn lên. Dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có tình thân, có cộng đồng, quê hương Việt Nam vẫn luôn ở ngay đây, ấm áp và gần gũi./.