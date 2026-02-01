Xuân Bính Ngọ 2026: Thế hệ trẻ tô thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự chương trình có Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Hữu Phú, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Chuon Chivin, giảng viên tại RUPP, đông đảo lưu học sinh Việt Nam, sinh viên Campuchia và quốc tế, đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp.

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Hữu Phú khẳng định Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để tiến tới những thắng lợi vẻ vang. Đây là tài sản vô giá mà hai dân tộc cần cùng nhau gìn giữ và vun đắp.

Tham tán Nguyễn Hữu Phú vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm qua tiếp tục được củng cố và tăng cường, trong đó có lĩnh vực hợp tác giáo dục và đào tạo. Hằng năm, Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tập, trong khi số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Campuchia ngày càng nhiều. Hiện có khoảng gần 1.500 sinh viên diện Hiệp định Campuchia đang học tập tại Việt Nam và gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Campuchia. Đây sẽ là nhịp cầu kết nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Nguyễn Hữu Phú, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Nhân dịp này, Tham tán Nguyễn Hữu Phú biểu dương những thành tích học tập tốt của Đoàn lưu học sinh Việt Nam trong năm qua. Để đạt những thành tích đó, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự giám sát và động viên của Ban đại diện lưu học sinh, không thể không kể đến sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, của các thầy, các cô tại RUPP và sự giúp đỡ, đoàn kết, yêu thương của các bạn sinh viên Campuchia. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Với nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên, Tham tán Nguyễn Hữu Phú tin tưởng rằng mỗi bạn sinh viên Việt Nam sẽ là một cầu nối quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Cũng tại sự kiện, Bí thư Chi bộ Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia Trần Thị Thanh Nghiệp chia sẻ về những thành tích, kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua của sinh viên Việt Nam trong cả học tập và công tác phong trào, hoạt động xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, vượt lên khó khăn, gắn với phương châm “vượt qua luyện rèn, hướng tới tương lai”. Đây là những điểm sáng giúp giữ gìn hình ảnh sinh viên Việt Nam kỷ cương, trách nhiệm và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước thềm Năm mới Bính Ngọ 2026, Bí thư Chi bộ Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia Trần Thị Thanh Nghiệp cam kết tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, đoàn kết, chủ động hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động học thuật, văn hóa-xã hội. Qua đó, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp, bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng trao tặng nhiều phần quà biểu dương các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động phong trào trong năm 2025.

Chương trình “Liên hoan Tết sinh viên - Chào đón Năm mới Xuân Bính Ngọ 2026” cũng là dịp để thế hệ trẻ giao lưu, tô thắm tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết giữa sinh viên hai nước, cùng các khách mời, bạn bè quốc tế.

Không khí ấm cúng và thân tình lan tỏa qua các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn đậm chất sinh viên, cùng những giai điệu ngọt ngào ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Khu Ký túc xá sinh viên quốc tế Đại học Hoàng gia Phnom Penh càng thêm rộn ràng với giai điệu đầy tự hào của ca khúc "Việt Nam ơi!" /.