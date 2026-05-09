Xây dựng Trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam tiệm cận chuẩn quốc tế

Toàn cảnh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Đề án xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế được triển khai theo lộ trình nhằm bảo đảm đủ điều kiện tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên theo mô hình mới từ năm học 2026-2027, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, chương trình và đội ngũ trong các giai đoạn tiếp theo. Đến năm học 2028-2029, toàn trường dự kiến hoạt động theo mô hình chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế với quy mô 60 lớp, mỗi khối 20 lớp; trong mỗi khối có 4 lớp học chương trình tích hợp học thuật sâu các môn Toán, Vật lý, Hóa học (gọi là lớp tích hợp học thuật sâu).

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế bảo đảm chất lượng toàn diện.

Đề án cũng đặt ra những định hướng và giải pháp về chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên, quản trị nhà trường, chuyển đổi số... Đến năm 2035, trường phấn đấu: Chất lượng đầu ra đạt chuẩn quốc tế, được các nền giáo dục tiên tiến công nhận; môi trường học thuật đủ điều kiện tiếp nhận học sinh quốc tế học tập ổn định; quản trị hiện đại, minh bạch, tự chủ có kiểm soát theo chuẩn quốc tế; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn cao, có năng lực giảng dạy theo chuẩn quốc tế; cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu; bảo đảm công bằng tiếp cận cho học sinh tài năng ở mọi hoàn cảnh; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Mô hình xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: Chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Mô hình hướng tới việc xây dựng Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức; chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, nhà trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.

Lộ trình triển khai đề án của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn 2026-2027 chuẩn bị, khởi động và thí điểm; giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng bộ, hoàn thiện điều kiện; từ 2030-2035 hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng.../.