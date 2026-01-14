Xây dựng trung tâm tích hợp khoa học – công nghệ – thị trường cho nông nghiệp đô thị

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Theo ông Bùi Minh Thạch, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải giữ vai trò là một cấu phần quan trọng, có tính lan tỏa và tác động dài hạn đến phát triển kinh tế đô thị. Vì vậy, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang tư duy “dẫn dắt phát triển”.

“Khu Nông nghiệp Công nghệ cao không chỉ là nơi triển khai các dự án cụ thể, mà cần được định vị là trung tâm tích hợp khoa học, công nghệ và thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp, có khả năng tạo ra giá trị mới và dẫn dắt xu hướng phát triển của Thành phố cũng như khu vực”, ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Để đạt được các mục tiêu trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh cho rằng, việc triển khai Đề án xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần được tiếp cận như một dự án phát triển kinh tế – khoa học có tính chiến lược, lấy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đai và khả năng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao làm tiêu chí then chốt. Từ đó, quy hoạch và hạ tầng phải được xây dựng theo hướng dài hạn, gắn với chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Song song đó, Ban Quản lý cần từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý có khả năng làm chủ công nghệ, quản trị dự án và kết nối thị trường; đồng thời, nghiên cứu xây dựng trung tâm đào tạo nông nghiệp công nghệ cao theo chuẩn quốc tế, phục vụ không chỉ cho TP. Hồ Chí Minh mà còn cho khu vực phía Nam.

Trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tiếp tục thể hiện vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, sản xuất giống, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất.

Cụ thể, trong năm qua, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cung cấp ra thị trường gần 2,3 triệu cây giống các loại cây giống, 1,6 triệu meo giống nấm, 450 kg hạt giống rau và hơn 1,5 triệu con cá cảnh đạt tiêu chuẩn, phục vụ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Cùng với đó, đơn vị cũng sản xuất thực nghiệm và hoàn tất thủ tục đăng ký lưu hành 11 sản phẩm nông nghiệp và chế phẩm sinh học, chuyển giao 6 quy trình kỹ thuật, mô hình sản xuất cho nông dân và các đơn vị.



Đáng chú ý, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cũng đã thực hiện 129 mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, thủy sản, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ sinh học, qua đó, góp phần lan tỏa phương thức sản xuất nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế và khẳng định vai trò của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh.



“Sau khi hợp nhất 3 địa phương, dư địa phát triển nông nghiệp của TP. Hồ Chí Minh rất lớn, Khu Nông nghiệp công nghệ cao có chức năng nghiên cứu ứng dụng, những kết quả nghiên cứu sẽ trực tiếp đi vào đời sống, sản xuất của nông dân. Ban Quản lý Khu sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các địa phương, sở ngành, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của hộ nông dân, hợp tác xã, trong sản xuất để có những mô hình chuyển giao sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nghiên cứu về thị trường, khoa học công nghệ để thúc đẩy đầu ra cho các doanh nghiệp; đồng thời, tiếp tục thúc đẩy lan tỏa các giá trị nghiên cứu nhằm tăng năng suất, giá trị nông sản TP. Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho biết.



Đầu tư 20 năm nay tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, với sản phẩm chủ lực là các loại nấm ăn và nấm dược liệu, đại diện Công ty Nấm Trang Linh cho biết, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ để sản xuất, đưa ra sản phẩm sạch, an toàn, giá trị cao ra thị trường, sản xuất bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Từ tiềm năng của thị trường, cũng như năng lực ngày một nâng cao, đơn vị đang tiến tới mở rộng sản lượng sản phẩm nấm linh chi, đầu tư nghiên cứu chế biến sản phẩm nấm ăn liền để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm.



“Hiện, chúng tôi đang sản xuất theo đơn đặt hàng, nhưng tiềm năng và dư địa còn rất lớn, đơn cử như: dòng nấm dược liệu hiện nay chỉ chiếm chưa tới 10%. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đổi mới mô hình, đầu tư dây chuyền công nghệ, giảm bớt công nhân, nâng cao năng suất, định hướng sẽ tăng dòng nấm dược liệu lên khoảng 30%, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm snack từ nấm”, ông Đào Duy Thi, Giám đốc Công ty Nấm Trang Sinh chia sẻ.



Hiệu quả từ các mô hình chuyển giao, các ứng dụng khoa học, kỹ thuật từ Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và biến động của thị trường. Tuy nhiên, bà Vương Thị Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao cho biết, hiện nay, thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vấn đề thị trường. Vì vậy, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đối tác, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy đầu ra cho các doanh nghiệp, qua đó, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất./.