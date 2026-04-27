Xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế

Các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tối 26/4. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chính thức mở màn cho mùa du lịch hè sôi động, hấp dẫn tại Lâm Đồng, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, Mũi Né – vùng đất giàu tiềm năng, tràn đầy khát vọng phát triển – sở hữu đường bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các giá trị văn hóa đặc trưng. Trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, Khu du lịch quốc gia Mũi Né giữ vai trò là cửa ngõ hướng biển, là cầu nối quan trọng giữa cao nguyên hùng vĩ, duyên hải tươi đẹp và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian qua, du lịch Mũi Né – Phan Thiết đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với quy mô 14.760 ha. Quy hoạch định hướng phát triển Mũi Né theo mô hình “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”. Đây không chỉ là quy hoạch về không gian mà còn là tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Mũi Né trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, có bản sắc riêng, sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị và du lịch đang từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, bền vững. Đáng chú ý, Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng dự kiến khởi công xây dựng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các địa phương đến Mũi Né, Phan Thiết; đồng thời mở rộng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né đón khoảng 14 triệu lượt khách; đến năm 2040 khoảng 25 triệu lượt khách và hướng tới 35 triệu lượt khách vào năm 2050.