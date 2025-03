Vĩnh Phúc phải tiên phong hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng đi có: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong 5 năm qua, bám sát nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động, tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ bản thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đạt và vượt 24/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,4%, tăng 1,53 lần so với năm 2020. Giá trị GRDP bình quân đầu người ước đạt 148 triệu đồng/người vào năm 2025. Năng suất lao động tăng bình quân 11%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 190 nghìn tỷ đồng vào năm 2025, gấp 1,53 lần năm 2020. Thu hút FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 3,53 tỷ USD, cao hơn mục tiêu đặt ra là 2,0-2,5 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 167 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2024 đạt trên 31,5 nghìn tỷ đồng. Lượng du khách và doanh thu từ các hoạt động du lịch ngày càng tăng, ước đến năm 2025 tỉnh đón khoảng 11,1 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng.

Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Các lĩnh vực văn hóa được chú trọng, tập trung phát triển. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 ước còn 0,3%. Chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác khám, chữa bệnh có nhiều tiến bộ, luôn trong top đầu cả nước về giáo dục.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc thực hiện tốt, hiệu quả Chương trình, chính sách phát triển của Trung ương, Chính phủ. Trong đó, Vĩnh Phúc là 1 trong 6 tỉnh, thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát theo Chương trình phát động của Trung ương; hoàn thành việc hỗ trợ 70 tỷ đồng đối với tỉnh Ninh Thuận trong xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vĩnh Phúc chủ động và xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh để thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh ở mức 2 con số theo Nghị quyết 25 của Chính phủ; tích cực triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội…

Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành xem xét hỗ trợ và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh bền vững. Trong đó, Vĩnh Phúc đề nghị Trung ương sớm có các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tỉnh căn cứ thực hiện; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, đối với một số dự án quan trọng, cấp thiết, dự án nhà ở xã hội; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các tỉnh.

Vĩnh Phúc đề nghị cho phép tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do; bổ sung thêm nguồn lực cho tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai các dự án trọng điểm; điều chỉnh một phần diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo về tỉnh quản lý để triển khai dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo II; chấp thuận cho Vĩnh Phúc đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Vĩnh Phúc; đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo kết luận của thanh tra, kiểm tra tạo điều kiện các dự án tiếp tục triển khai…

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến đánh giá và gợi mở một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội; giải đáp các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, Vĩnh Phúc có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng và quốc gia; có điều kiện phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, tự nhiên với nhiều loại địa hình, thổ nhưỡng; hệ thống giao thông thuận tiện gồm đường bộ, đường sắt, gần đường hàng không; có truyền thống văn hóa đặc trưng, văn hóa dân gian đặc sắc; nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng; người dân cần cù, thông minh… Tuy nhiên, Vĩnh Phúc chưa phát huy, phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế của tỉnh Vĩnh Phúc như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; tiến độ triển khai nhiều dự án đô thị, nhà ở xã hội, khu công nghiệp còn chậm; hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ sau đại dịch phục hồi chậm; hoạt động chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh…, Thủ tướng mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục những hạn chế, yếu kém kể trên, đồng thời tiên phong hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; phát huy tính tự lực, tự cường, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Trong đó, tỉnh phải quyết liệt, khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong nội bộ và ủng hộ của nhân dân, vì “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong chờ; chỉ bàn làm, không bàn lùi”; đẩy mạnh hơn nữa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng những chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể.

Lưu ý, Vĩnh Phúc xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ giao để cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng chỉ rõ, Vĩnh Phúc phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Vĩnh Phúc phải khai thác và huy động tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tích cực, chủ động cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% so hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện thể chế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp hơn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành, lĩnh vực mới như chíp bán dẫn, AI; khai thác tối đa các không gian phát triển, không gian vũ trụ, không gian ngầm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, tỉnh Vĩnh Phúc phải đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển nhà ở xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ, hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế; tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của phát triển; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, lành mạnh, xây dựng cổng đầu tư một cửa của tỉnh; có giải pháp huy động tất cả các nguồn lực để đầu tư phát triển, áp dụng các mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư”, “đầu tư công, quản lý tư”.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tuân thủ và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt giữ vững đoàn kết; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm…

Phân tích và giao nhiệm vụ giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Vĩnh Phúc để tỉnh phát triển nhanh bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí giải quyết, trên nguyên tắc Trung ương ủng hộ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách phù hợp tình hình thực tế, trên tinh thần 3 có, 2 không “có lợi cho Nhà nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; không có động cơ cá nhân, tiêu cực, tham nhũng và không để thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên đất nước”; địa phương cần phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường để bứt phá, đi lên.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới tư duy, tầm nhìn để tạo ra những xung lực mới, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng thịnh vượng, hiện đại, văn minh./.