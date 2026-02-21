Vinh danh tài năng - Tiếp sức tương lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý (thứ 5 phải qua) và bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang biểu dương, khen thưởng các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và tri ân sự hỗ trợ của các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang cũng như các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành với Quỹ thời gian qua, góp phần cùng tỉnh An Giang thực hiện mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển thời gian tới.



Bà Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định, Quỹ không chỉ trao tặng vật chất mà còn trao đi niềm tin, là điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn cá nhân tiêu biểu và sinh viên giỏi của tỉnh An Giang. Nhờ sự tài trợ, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời từ Quỹ, nhiều học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc của tỉnh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có điều kiện tốt hơn để tiếp tục con đường học vấn của mình, trong số đó nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định và quay lại đồng hành cùng với Quỹ để hỗ trợ các em học sinh thế hệ sau,…



Để sự nghiệp “tiếp sức tài năng An Giang” ngày càng vươn xa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, để Quỹ duy trì và phát triển, góp phần xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ, giúp các em có cơ hội bay cao, bay xa trên con đường chinh phục tri thức.

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang là tổ chức xã hội hoạt động phi lợi nhuận do ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang sáng lập vào năm 2010. Quỹ huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, gửi vốn vào ngân hàng, lấy lãi hằng năm phục vụ công tác khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có khả năng đặc biệt trên các lĩnh vực: Giáo dục, y học, nghiên cứu lịch sử, nông nghiệp, cơ khí, thể thao… Quỹ ra đời nhằm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển tài năng và hoạt động phi lợi nhuận. Từ 4,1 tỷ đồng ban đầu, qua 15 năm hoạt động, đến nay nguồn vốn đã phát triển lên gần 18 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện khen thưởng, hỗ trợ - tiếp sức cho trên 2.000 lượt học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có cả những hiệu trưởng, giảng viên, giáo viên xuất sắc, huấn luyện viên, nông dân, thợ cơ khí,… với tổng số tiền trên 13,8 tỷ đồng.

Trao hỗ trợ, tiếp sức cho các sinh viên vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026. Ảnh: Công Mạo-TTXVN



Hằng năm, ngoài việc hỗ trợ - tiếp sức cho học sinh, sinh viên Quỹ đều dành những xuất khen thưởng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tất cả lĩnh vực.



Đến nay, trong số trên 2.000 lượt cá nhân tiêu biểu được Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang hỗ trợ, đã có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc trong và ngoài nước, hàng trăm bác sỹ, dược sỹ và hàng trăm cử nhân, kỹ sư thuộc các lĩnh vực khác đã tốt nghiệp trở về làm việc, đóng góp cho quê hương An Giang, qua đó góp phần cùng tỉnh thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và đất nước nói chung./.