Vingroup khởi động siêu đô thị 228ha tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN Dự lễ động thổ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện Tập đoàn Vingroup và đông đảo Nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026. Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại Lễ động thổ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả…



Tỉnh Điện Biên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng quy định, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Việc dự án hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho toàn vùng Tây Bắc; tạo việc làm, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Về phía Tập đoàn Vingroup, Phó Chủ tịch Lê Khắc Hiệp cho biết, dự án không chỉ là công trình phát triển bất động sản mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với tỉnh Điện Biên trong việc hình thành một cực tăng trưởng mới về đô thị, du lịch và dịch vụ tại khu vực Tây Bắc. Vingroup sẽ huy động nguồn lực, triển khai dự án đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường và phát triển bền vững.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 19/12/2025. Tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 4/4/2026 của UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh - thành viên Tập đoàn Vingroup, trúng thầu thực hiện dự án. Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Theo quy hoạch, dự án có diện tích sử dụng đất hơn 228,5ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Đây là dự án khu đô thị mới lớn nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên, được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tích hợp đồng bộ các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và khu thể thao. Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố quy mô gần 87ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên vùng Tây Bắc. Cùng với đó, dự án còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống trường học, gần 1.000 căn biệt thự, gần 1.900 căn nhà liền kề cùng hệ thống tiện ích hiện đại và diện tích dành cho nhà ở xã hội lên đến gần 10ha với mật độ xây dựng tối đa lên tới 40%.



Dự án nằm tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, có khả năng kết nối nhanh với Cảng hàng không Điện Biên và đón đầu trục cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên trong tương lai. Theo đánh giá của tỉnh Điện Biên, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy giao thương, du lịch liên vùng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II đối với trung tâm tỉnh lỵ.

Cũng trong dịp này, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên hệ sinh thái xanh của Vingroup) và UBND tỉnh Điện Biên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển năng lượng tái tạo.

Theo nội dung hợp tác, doanh nghiệp sẽ triển khai Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời nghiên cứu, đề xuất khoảng 10GW điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến 157.950 tỷ đồng và các dự án lưu trữ năng lượng quy mô khoảng 8.000MWh với tổng mức đầu tư dự kiến 28.431 tỷ đồng./.