Việt - Pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế biển xanh và môi trường bền vững

Hội đàm giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học, Lâm nghiệp, Biển và Thủy sản Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Tại buổi làm việc, bà Agnès Pannier‑Runacher đã gửi lời chào mừng đến quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và đoàn Việt Nam, trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng thống Pháp thăm Việt Nam vào tháng 5/2025 và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC‑3) tại Nice vào tháng 6/2025.

Bộ trưởng Agnès Pannier‑Runacher nhấn mạnh rằng Pháp luôn quan tâm và chủ động xử lý 3 nguy cơ lớn toàn cầu là biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Pháp không chỉ thực hiện các chính sách mạnh mẽ trong nước mà còn thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU) để cùng đưa ra các giải pháp toàn cầu.

Từ những năm 1990, Pháp đã xây dựng khung pháp luật, phân bổ ngân sách và nguồn lực để hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ rệt: đến nay Pháp đã giảm khoảng 30% phát thải carbon. Ngoài ra, Pháp còn là một trong 5 quốc gia hàng đầu hỗ trợ các dự án môi trường ở nước ngoài, với tổng viện trợ khoảng 6 tỷ euro.

Bà Agnès Pannier‑Runacher nhấn mạnh Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam qua các chương trình như JETP để đầu tư vào chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo và kiểm soát phát thải, song song với phát triển kinh tế, đồng thời cho biết Pháp rất mong được trao đổi chi tiết về các chiến lược, chương trình và dự án cụ thể của Việt Nam để thực hiện cam kết Net Zero 2050. Bên cạnh đó, Pháp cũng quan tâm tới việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các NDC (đóng góp do quốc gia tự quyết định), trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) để đảm bảo doanh nghiệp Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp giảm phát thải một cách công bằng và bền vững.

Bộ trưởng Pháp ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Khẳng định Pháp cam kết có tiếng nói trong EU để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình gỡ thẻ vàng IUU, bà bày tỏ mong muốn sát cánh cùng Việt Nam trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh và bền vững, đặc biệt trong việc triển khai Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (Hiệp định PSMA); xây dựng hệ thống quan trắc và kiểm soát tàu cá. Hiện Chính phủ Pháp đang chuẩn bị một dự án thí điểm ứng dụng công nghệ vệ tinh phục vụ quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững tại Việt Nam.

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Việt Nam là nước đang phát triển, với nguồn lực và năng lực còn hạn chế. Mục tiêu tăng trưởng trong 10 năm tới của Việt Nam là trên 10%, do đó rất cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế về cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Sau cam kết Net Zero 2050 tại COP26, Chính phủ đã đề ra chiến lược, phân nhiệm rõ ràng cho từng bộ ngành để thực hiện mục tiêu này. Các dự án cụ thể như JETP về chuyển đổi năng lượng; Quy hoạch điện VIII; đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp hay việc trồng và bảo vệ rừng để hấp thu carbon đã được triển khai.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp (AFP). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp Về chống khai thác IUU, ông Trần Đức Thắng khẳng định các chính sách pháp luật đã được đổi mới mạnh mẽ và công tác thực thi được siết chặt. Việt Nam đã giảm phần lớn tàu vi phạm IUU. Tuy nhiên, để nghề cá nhỏ lẻ chuyển đổi sang nghề cá hiện đại, bền vững thì cần thời gian và đặc biệt rất cần sự hỗ trợ của Pháp về kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết là một đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề môi trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Pháp để xây dựng một tương lai xanh, bền vững và hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”. Buổi làm việc kết thúc với cam kết từ cả hai bên về việc nâng cao chất lượng hợp tác, chuyển từ ký kết và trao đổi ý kiến sang hành động cụ thể. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng trân trọng mời bà Agnès Pannier‑Runacher thăm chính thức Việt Nam để trao đổi sâu hơn và khởi động các dự án hiện thực hóa các cam kết: thủy sản bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng, giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng công bằng. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Pháp, cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cùng với Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Pháp (INRAE). Cuộc gặp khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Pháp, cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cùng với Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Pháp (INRAE). Cuộc gặp khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Hai bên thống nhất sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bao gồm chia sẻ thông tin, cử chuyên gia và cán bộ sang học tập, nghiên cứu, xây dựng các chương trình nghiên cứu chung. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp-môi trường; phát triển công nghệ sinh học, kinh tế sinh học, tiếp cận nông nghiệp sinh thái, mô hình một sức khỏe (One Health), công nghệ thực phẩm, chế biến-dinh dưỡng, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Hoạt động này một lần nữa cho thấy định hướng xuyên suốt của Việt Nam là thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh về khoa học và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng tầm ngành nông nghiệp-môi trường trở thành trụ cột cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt./.