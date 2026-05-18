Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp xanh, hướng tới phát triển bền vững

Quang cảnh Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tham dự chương trình có khoảng 80 đại biểu, bao gồm: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Công sứ Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Ngô Hồng Lượng (Wu Hongliang), đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương của Việt Nam, cùng hơn 70 khách mời đến từ các cơ sở đào tạo, khu công nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp xanh của cả hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định phát triển xanh, bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã nâng tầm chính sách môi trường ngang hàng với kinh tế, xã hội, mở ra không gian chính sách mới cho giai đoạn 2026-2030, coi phát triển xanh là “đòn bẩy” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, gắn với chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đánh giá cao thành tựu của Trung Quốc về năng lượng tái tạo, quản lý môi trường và thị trường carbon. Đại sứ khẳng định hai bên có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc Ngô Hồng Lượng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Về phía Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Ngô Hồng Lượng cho biết, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác phát triển xanh đã ký tháng 12/2023 giữa Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đề xuất 3 trọng tâm hợp tác thời gian tới bao gồm: kết nối các quy tắc hướng tới tiêu chuẩn xanh chung; đẩy mạnh hợp tác sản xuất xanh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lâu dài về kỹ thuật và nhân lực. Năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, kiên định ưu tiên phát triển an ninh sinh thái, phát triển xanh, bền vững. NDRC sẵn sàng làm cầu nối, cùng Việt Nam đưa hợp tác công nghiệp xanh lên tầm cao mới.

Tại chương trình, các đại diện hai nước đến từ Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietinbank của Việt Nam; Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ Tử Nha (Thiên Tân), Tập đoàn Cổ phần Đô thị và Nông thôn Trung Quốc, Công ty Nhiệt điện Thông minh Bác Đào (Giang Tô) và Công ty Môi trường Khang Hằng (Thượng Hải) của Trung Quốc…, đã có các bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực: kết nối công nghiệp xanh, mô hình khu kinh tế tuần hoàn, xử lý ô nhiễm nước, tài chính xanh, xử lý chất thải rắn và chuyển hóa chất thải thành năng lượng. Các đại biểu trao đổi, thảo luận sôi nổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Các đại biểu tham dự đánh giá, Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp xanh Việt Nam – Trung Quốc đã mở ra những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng, đánh dấu một điểm khởi đầu mới đầy ý nghĩa. Đây là nền tảng để hai bên tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, tăng cường liên kết chiến lược, phát huy thế mạnh bổ trợ cho nhau. Qua đó, hai bên duy trì các kênh trao đổi thông suốt, thúc đẩy các dự án chất lượng cao, chia sẻ công nghệ xanh và tăng cường tài chính xanh, góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới./.