Việt Nam thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế để bảo đảm quyền con người trước những thách thức toàn cầu

Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đồng tổ chức Toạ đàm quốc tế về chống phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tại nơi làm việc. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Geneva

Phát biểu mở đầu Phiên thảo luận thường niên về quyền phụ nữ và an sinh xã hội, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định quyền an sinh xã hội và nguyên tắc không phân biệt đối xử đã được khẳng định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam, thông qua các tổ chức hội của mình đã đóng góp xây dựng và triển khai các chính sách phát triển và an sinh xã hội với nhiều kết quả nổi bật trên bình diện quốc tế và khu vực. Việt Nam khẳng định trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, và tăng cường vai trò của các tổ chức của phụ nữ ở các cấp là định hướng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ trong thời gian tới.

Tại Phiên thảo luận thường niên về biến đổi khí hậu và quyền lương thực, Trưởng đoàn Việt Nam giới thiệu nỗ lực của Việt Nam vượt qua các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và các vấn đề toàn cầu khác để bảo đảm an ninh lương thực cho người dân, và trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch - trách nhiệm - bền vững, như đã cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về Hệ thống lương thực thực phẩm năm 2021. Chia sẻ với nhiều ý kiến của cộng đồng quốc tế về vai trò của chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng công tác này cần tính tới hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia, địa phương và bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, tận dụng nguồn lực đầu tư, đổi mới sáng tạo.

Mở đầu phần đối thoại HĐNQ với Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề nghèo cùng cực, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của bảo đảm việc làm, tạo thu nhập trong các nỗ lực xoá nghèo; các quốc gia cần bảo đảm quyền làm việc với người dân, nhất là trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch. Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với những thành tựu đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận; trong đó có cách tiếp cận của Việt Nam là xoá nghèo đa chiều để đảm bảo các thành tựu về xoá nghèo được bền vững, ngăn chặn nguy cơ tái nghèo; và tạo điều kiện để khu vực tư, các cộng đồng, các đối tác phát triển và các bên liên quan đồng hành cùng Nhà nước huy động nguồn lực lớn hơn, tạo được nhiều cơ hội việc làm bền vững hơn cho người dân.

Các cuộc họp nêu trên được HĐNQ tổ chức trong khuôn khổ Khoá họp thường kỳ lần thứ 53 (19/6 - 14/7) với sự tham dự của Cao uỷ Nhân quyền LHQ, Chủ tịch HĐNQ, các Trưởng đoàn và đại diện các quốc gia thành viên và quan sát viên HĐNQ, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực quyền con người, di cư, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Bên lề Khoá họp, ngày 3/7, Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và các tổ chức quốc tế tại Geneva đã phối hợp với các phái đoàn Mỹ và Argentina đồng tổ chức Toạ đàm quốc tế về chống phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tại nơi làm việc. Khai mạc Toạ đàm, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định dù còn đang trong quá trình nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước số 190 năm 2019 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về vấn đề này, Việt Nam mong muốn thúc đẩy đối thoại giữa các nước và các tổ chức quốc tế và các bên liên quan để chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác quốc tế để giải quyết một vấn đề đang được cộng đồng quốc tế, kể cả các chính phủ, các doanh nghiệp và người lao động trên toàn thế giới rất quan tâm.