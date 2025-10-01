Việt Nam thiệt hại nặng nề vì bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kéo dài nên hầu hết các hộ dân ở xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN * Thiệt hại trên diện rộng Ảnh hưởng của bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống quốc lộ và cao tốc từ Nghệ An đến Huế. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở taluy âm, taluy dương với khối lượng khoảng 280 m3 đất đá. Một số đoạn kè taluy bị sụt, lún tới 30 - 40m, có chỗ nứt rộng cả mét, nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Hà Tĩnh ghi nhận một điểm sạt lở taluy dương có khối lượng lên tới 1.500 m3, đất đá tràn lấp một phần mặt đường và rãnh thoát nước. Tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề với 28 điểm sạt lở, tổng khối lượng hơn 1.360 m3, bên cạnh đó là hàng trăm mét khối đất đá bồi lấp rãnh và cống. Huế cũng ghi nhận 7 điểm sạt lở với khoảng 250 m3 đất đá, kèm theo gần 1.000 m3 đất đá tràn mặt đường tại nhiều vị trí. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cũng xuất hiện sạt lở tại 4 điểm, tiềm ẩn nguy hiểm khi mưa lớn còn kéo dài.

Phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) có 38 tổ dân phố với 5.034 hộ dân bị ngập sâu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn Hà Nội đã mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h, một số khu vực lượng mưa trên 150 mm trong 120 phút. Đáng chú ý, trong mưa lớn xuất hiện nhiều điểm ngập úng và theo ghi nhận, nhiều điểm ngập sâu, khiến các phương tiện không thể di chuyển được như: Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Khu đô thị RESCO; Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam); Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến số nhà 93 Bùi Xương Trạch); Vương Thừa Vũ; Nguyễn Trãi (Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn bên chẵn làn xe buýt); Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho); Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm); Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị)... Dù không nằm trong tâm bão, song nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10. Cũng trong trưa ngày 30/9, mực nước sông Mã dâng cao khiến 272 hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê của 2 thôn Phù Hưng 1 và Phù Hưng 2 của xã Yên Trường có nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xung kích vận động và di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sau ngập úng, người dân Thủ đô chật vật về nhà trong cảnh ùn tắc giao thông. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN Đặc biệt là tình trạng ngập lụt sâu, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực và nhiều khu dân cư bị cô lập, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tính đến trưa 30/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương do mưa bão. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 955 nhà bị thiệt hại; trong đó, có 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 10 những ngày qua đã gây ngập úng, thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng lên tới 28.312 ha; trong đó, khu vực Bắc Bộ, diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 9.070 ha. Tại Bắc Trung Bộ, tổng diện tích ngập úng 19.242 ha.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 10 tại xã Quỹ Nhất. Ảnh: Dương Giang - TTXVN * Khẩn trương khắc phục hậu quả Trước tình hình cấp bách trên, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực để thu dọn cây đổ, đất đá, dựng lại biển báo, rào chắn. Nhiều điểm ách tắc đã được khắc phục tạm thời, các tuyến cơ bản thông xe trở lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc khắc phục vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các điểm sạt lở, sụt taluy có nguy cơ tái diễn khi mưa lớn tiếp tục kéo dài. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy. Công ty cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ứng trực giải quyết thoát nước khi có mưa, vận hành hợp lý các cửa phai hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Hiện các địa phương đã khẩn trương vận hành hệ thống công trình tiêu úng để giảm thiểu thiệt hại. Tại khu vực Bắc Bộ, hiện đang vận hành 300 trạm bơm với 1.137 máy và 61 cống tiêu nước, trong đó Hà Nội và Ninh Bình là hai địa phương huy động lực lượng lớn nhất. Các công ty khai thác công trình thủy lợi như Bắc Nam Hà và Bắc Hưng Hải cũng đang tích cực triển khai vận hành trạm bơm, mở cống và điều tiết dòng chảy phù hợp với tình hình thực tế. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa đã vận hành 30 trạm bơm với 125 máy. Các địa phương còn lại cũng đang chủ động tiêu thoát nước thông qua các công trình tiêu tự chảy và tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình ngập úng trên địa bàn. Hiện nay, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vẫn đang được các địa phương tích cực thực hiện. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, đơn vị quản lý công trình thủy lợi để chỉ đạo, đôn đốc việc vận hành công trình thủy lợi, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo an toàn hệ thống công trình sau mưa bão.