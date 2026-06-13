Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu khai mạc, bà Monica Juma, Giám đốc điều hành UNODC kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (Áo), nhấn mạnh mua bán người là loại tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, xâm phạm phẩm giá con người. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, các mạng lưới tội phạm ngày càng lợi dụng Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa và các nền tảng số để tuyển mộ, kiểm soát, bóc lột nạn nhân và che giấu dòng tiền.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Đại diện nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng lao động giả mạo, bóc lột tình dục trên không gian mạng và các trung tâm lừa đảo qua mạng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra xuyên biên giới, hợp tác với khu vực tư nhân và bảo đảm cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.

Tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cho biết Việt Nam cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các trường hợp nạn nhân mua bán người bị lôi kéo qua quảng cáo tuyển dụng trực tuyến giả mạo. Trước phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm, Đại sứ nhấn mạnh công nghệ cần trở thành một phần của giải pháp; do đó Việt Nam chú trọng chuyển đổi số, cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, điều tra, nhận diện và hỗ trợ nạn nhân. Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các nước, LHQ, UNODC và các đối tác liên quan; đồng thời cho rằng sự tham gia của nhiều nước ASEAN với tư cách thành viên sáng lập thể hiện cam kết chung của khu vực trong triển khai Công ước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.