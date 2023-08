Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN lần thứ nhất tại Hong Kong (Trung Quốc)

Bà Alice Mong, Giám đốc Hiệp hội châu Á ở Hong Kong, phát biểu tại buổi công chiếu bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

14 tác phẩm đến từ 8 nền điện ảnh khu vực ASEAN gồm Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia, Brunei và Singapore được công chiếu tại Liên hoan phim lần này. "Cuộc đời của Yến" (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) và "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (đạo diễn Victor Vũ) là hai đại diện của Việt Nam tham dự.

Trong 2 tuần lễ diễn ra liên hoan phim (LHP), các bộ phim sẽ được trình chiếu tại cụm rạp M+Cinema, The Sky và The Miller Theatre (Asia Society Hong Kong).

Hong Kong từ lâu đã được coi là “Kinh đô điện ảnh châu Á”, được biết đến với lịch sử phong phú và các chủ đề phim độc đáo. Trong những năm qua, chính quyền Hong Kong đã tích cực thúc đẩy và hồi sinh các ngành sáng tạo.

Phim “Cuộc đời của Yến” của Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, kể về mối duyên do cha mẹ sắp đặt, Yến đã sớm phải lấy chồng từ khi lên 10. Kể từ đó, cuộc đời Yến gắn liền với những thăng trầm của gia đình chồng.

Bộ phim đã đoạt các giải thưởng lớn như Bông Sen Bạc cho phim điện ảnh xuất sắc tại liên hoan phim lần thứ 19 năm 2015, Cánh Diều Bạc cho phim điện ảnh xuất sắc, Cánh Diều Vàng cho Đạo diễn điện ảnh xuất sắc, Cánh Diều Vàng cho Âm nhạc phim điện ảnh xuất sắc tại Giải thưởng Cánh Diều 2015, đoạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Công chiếu quốc tế lần đầu Philippines 2016.

Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Công ty cổ phần phim Thiên Ngân, đạo diễn Victor Vũ, kể về thời niên thiếu mộng mơ, trong trẻo dù nghèo khó và có cả bi kịch của hai anh em Thiều và Tưởng ở mảnh đất miền Nam Trung Bộ những năm 1980. Tuổi mới lớn và những xung đột đầu đời, tình anh em yêu thương chân thành cùng những nỗi đau trong veo của họ như một tấm vé đưa người xem trở lại tuổi thơ.

Bộ phim từng đoạt Giải “Phim hay nhất” tại Liên hoan Phim quốc tế Silk Road 2015 ở Phúc Châu - Trung Quốc, Giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 cho hạng mục phim truyện điện ảnh năm 2015.

Chia sẻ với khán giả tại buổi công chiếu bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” qua video, đạo diễn Victor Vũ bày tỏ đã rất xúc động khi đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và đó là lý do chính khiến Victor Vũ muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành bộ phim này. Bộ phim đã được phát sóng vào năm 2015 và đạo diễn cảm thấy thật tuyệt vời bởi sau nhiều năm, bộ phim vẫn có cơ hội được đến với khán giả trên toàn thế giới, cảm ơn Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong đã đưa bộ phim vào chương trình năm nay.

Khán giả tới xem bộ phim "Cuộc đời của Yến" tại rạp The Miller Theatre - Hong Kong (Trung Quốc) Ảnh: Mạc Luyện pv TTXVN tại Hong Kong

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Phạm Bình Đàm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết Liên hoan phim lần này là sáng kiến của Tổng lãnh sự quán với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và các đối tác của Hong Kong, đã diễn ra hết sức thành công. Việc tham gia Liên hoan phim lần này là một phần trong nỗ lực triển khai công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá đất nước, con người, giúp bạn bè hiểu hơn về Việt Nam, từ đó có mong muốn tìm đến Việt Nam để tham quan, kinh doanh. Hong Kong là một trung tâm quốc tế rất lớn, là một nơi rất phù hợp để Việt Nam có nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động để quảng bá cho Việt Nam. Theo ông Phạm Bình Đàm, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện, cơ quan ngoại giao là đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam, do đó những hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra thường xuyên. Nhân dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, Tổng lãnh sự quán sẽ tổ chức một loạt hoạt động ngoại giao, văn hóa, kinh doanh, nhiều hoạt động trong một đợt hoạt động để quảng bá Việt Nam ra thế giới, kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới, trong đó sẽ có một đoàn nghệ thuật lớn của Việt Nam sang trình diễn cho khán giả Hong Kong.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bà Janice Choi, Giám đốc Pháp lý, Tập đoàn Sunwah (Hong Kong) cho biết bộ phim rất cảm động và chạm đến trái tim mỗi người xem. Xuyên suốt bộ phim tràn ngập tình yêu. Phong cảnh cũng rất đẹp, cỏ xanh và bầu trời cũng xanh. Những người dân ở nông thôn phải làm việc rất chăm chỉ, vất vả nhưng họ đều rất vui vẻ. Trong bộ phim có cảnh chiếu đồ chơi làm những con châu chấu bằng lá cây, đây là những món đồ chơi hoặc trò chơi mà đôi khi chúng ta có thể đã lãng quên ở một thành phố hiện đại. Tất cả những điều này gợi nhắc bà nhớ lại thời còn nhỏ cũng được bà của mình mua tặng những món đồ chơi dân gian. Bà thực sự rất thích bộ phim này.

Đồng quan điểm trên, bà Shirley Tse, Phó Chủ tịch Công ty TNHH ACME (Hong Kong) cho biết bộ phim thực sự rất hay, cảm động và rất vui vì đã có cơ hội được xem bộ phim này. Bộ phim nói về cuộc sống ở làng quê, thiên nhiên, cây xanh mà bà chưa bao giờ có cơ hội được tiếp xúc. Đây là một trong những bộ phim hay nhất mà bà đã xem trong những năm gần đây. Bà cũng mong được xem nhiều phim Việt Nam hơn nữa tại Hong Kong.

Trong đợt công chiếu lần này, điện ảnh Thái Lan góp mặt với nhiều phim nhất, gồm Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, The Medium, The Legend of Muay Thai: 9 Satra, Friend Zone và The Adventure of Sudsakorn. Ngoài ra còn có các bộ phim như Before, Now and Then, Missing Home của Indonesia, White Building của Campuchia và “The Long Walk” của Lào… /.