Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA tháng 9/2023. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA diễn ra từ ngày 11-15/9, tập trung rà soát, thảo luận các Báo cáo năm của IAEA gồm Báo cáo thường niên, Báo cáo về hợp tác kỹ thuật, Báo cáo về thanh sát hạt nhân… để thống nhất thông qua và đệ trình lên Khóa họp lần thứ 67 Đại hội đồng IAEA. Bên cạnh đó, một số nội dung khác cũng được các nước thành viên hội đồng quan tâm thảo luận như tình hình thực thi các hiệp định thanh sát giữa IAEA với Iran, Triều Tiên, Syria, một số vấn đề đang nổi lên như tình hình an ninh, an toàn của nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine, hay Hiệp ước về hợp tác ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia về việc chuyển giao tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (AUKUS)…

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cam kết IAEA có phản ứng nhanh chóng và kịp thời để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại Maroc. Ông cũng cập nhật thông tin về việc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xả nước đã qua Hệ thống Xử lý Chất lỏng Tiên tiến (ALPS) từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển từ ngày 24/8. Ông khẳng định các chuyên gia của IAEA đã hỗ trợ để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế liên quan vấn đề này và sẽ tiếp tục giám sát nước biển trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Grossi nhấn mạnh IAEA luôn nỗ lực và kịp thời hỗ trợ các quốc gia thành viên trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan này, nổi bật là việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ 5 nguyên tắc do IAEA đề xuất nhằm bảo đảm an ninh an toàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tuân thủ. Ông cũng nêu rõ 53 nhiệm vụ mà IAEA đã thực hiện kể từ ngày 31/8/2022, bao gồm các nhiệm vụ ở cả 5 địa điểm hạt nhân tại Ukraine. Tổng Giám đốc Grossi cũng khẳng định IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước giải quyết một số thách thức phát triển cấp bách nhất thông qua việc sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo Tổng Giám đốc Grossi, IAEA đang triển khai sáng kiến mới mang tên Atoms4Food, nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường sản xuất lương thực, an toàn thực phẩm, quy hoạch nông nghiệp và lập trình dinh dưỡng, sử dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị. Điều này sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO). Các sáng kiến như Rays of Hope (Tia Hy vọng), ZODIAC (Hành động tích hợp chống dịch bệnh lây truyền từ động vật), hay NUTEC Plastics (Công nghệ hạt nhân kiểm soát ô nhiễm nhựa) đều có những bước triển khai đáng ghi nhận.