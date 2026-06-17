Việt Nam News - tờ báo đối ngoại hàng đầu kỷ niệm 35 năm Ngày phát hành số đầu tiên

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa cho đại diện báo Viet Nam News & Law. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Macro Della Seta, Đại sứ Italia tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ các nước, các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác, cộng tác viên và các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Việt Nam News and Law. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của Việt Nam News đối với công tác thông tin đối ngoại của đất nước và của TTXVN.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Ra đời năm 1991, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, báo Việt Nam News đã được giao sứ mệnh tiên phong truyền tải hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, trách nhiệm tới bạn bè quốc tế. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tờ báo đã bền bỉ vun đắp, giữ vững bản sắc của một ấn phẩm đối ngoại quốc gia, đồng thời không ngừng đổi mới để thích ứng với sự phát triển của báo chí hiện đại.



Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể Việt Nam News đã đạt được trong thời gian qua. Khẳng định tờ báo đã thực hiện tốt vai trò là một kênh thông tin đối ngoại quan trọng, truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của đất nước; góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.



Bên cạnh đó, Việt Nam News đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, mở rộng nền tảng xuất bản, tiếp cận ngày càng hiệu quả hơn các nhóm công chúng quốc tế. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã được ghi nhận bằng các giải thưởng báo chí quốc gia, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại và các giải thưởng quốc tế uy tín.



Những kết quả đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, bản lĩnh nghề nghiệp và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Việt Nam News.



Tổng giám đốc TTXVN khẳng định: Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị là từ ngày 1/3/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tòa soạn báo Việt Nam News đã hợp nhất với Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum, hình thành Tòa soạn Việt Nam News & Law. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đơn vị khi đồng thời thực hiện nhiệm vụ của một nhật báo đối ngoại bằng tiếng Anh và một tạp chí chuyên sâu về pháp luật phục vụ công tác thông tin đối ngoại.



Trong thời gian ngắn sau hợp nhất, tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của hai đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, từng bước tạo sự gắn kết về nghiệp vụ, phát huy thế mạnh của mỗi bên, bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền thông suốt, hiệu quả. Kết quả đó cho thấy bản lĩnh, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của tập thể Việt Nam News & Law trước những yêu cầu phát triển mới.



Theo Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí trên phạm vi toàn cầu. Điều đó đòi hỏi báo chí đối ngoại phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức sản xuất nội dung và mô hình phát triển.



Tổng giám đốc đề nghị, trong thời gian tới, tập thể Việt Nam News and Law tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết của cấp ủy các cấp, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; phát huy tối đa các nguồn lực để tạo động lực phát triển mới cho tờ báo trong giai đoạn tới.



Việt Nam News and Law giữ vững vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng Anh, khẳng định uy tín của một cơ quan báo chí mang thương hiệu quốc gia; phản ánh chuẩn xác, sinh động thành tựu phát triển của đất nước, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định và chủ động hội nhập, qua đó góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.



Cùng với tiếp tục đổi mới tư duy làm báo, phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, lấy nhu cầu của công chúng làm trung tâm, tăng cường khả năng tương tác, nâng cao sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của sản phẩm báo chí đối ngoại, Việt Nam News and Law xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với môi trường truyền thông số. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



Tòa soạn cần phát huy hiệu quả mô hình Việt Nam News & Law, kết hợp chặt chẽ thế mạnh của báo chí đối ngoại và báo chí pháp luật bằng tiếng Anh; xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu về thể chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiểu biết, củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tin tưởng, với truyền thống 35 năm được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, tập thể Việt Nam News and Law sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện vai trò của TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Báo Việt Nam News and Law Nguyễn Minh ôn lại chặng đường 35 năm ngày số báo Việt Nam News đầu tiên đến tay bạn đọc - ngày 17/6/1991. Trong bối cảnh Việt Nam vừa bước qua những năm đầu của công cuộc Đổi mới, bắt tay triển khai những định hướng chiến lược nhằm phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập với khu vực và thế giới, Thông tấn xã Việt Nam đã có quyết định chiến lược khi cho ra đời tờ báo tiếng Anh Việt Nam News, nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, Báo Việt Nam News luôn không ngừng phát triển và thích ứng với tình hình đất nước trong mỗi giai đoạn, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên mặt trận thông tin đối ngoại.

Nhà báo Nguyễn Minh, Tổng Biên tập báo Viet nam News & Law phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Về mặt nội dung, tờ báo luôn tuân thủ nguyên tắc đăng tải thông tin chính thức, chính thống, được kiểm chứng, có độ tin cậy cao và có nội dung đa lĩnh vực, với nguồn thông tin nền tảng từ TTXVN, cơ quan thông tấn quốc gia. Trên cơ sở nguồn thông tin nền tảng đó, Báo Việt Nam News triển khai các bài phân tích chuyên sâu cũng như nhiều câu chuyện “nhân văn” sinh động đáp ứng nhu cầu của các đối tượng độc giả.

Về nghiệp vụ báo chí, báo Việt Nam News luôn hướng tới các chuẩn mực báo chí quốc tế, cung cấp thông tin bằng tiếng Anh với nhiều góc nhìn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có tính thuyết phục đối với độc giả toàn cầu. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam News trở thành một trong những thương hiệu báo chí tiếng Anh có ảnh hưởng của Việt Nam trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Cho đến nay, tin bài của Việt Nam News không chỉ dừng lại ở tờ báo in hàng ngày mà còn ngày càng vươn xa, có ảnh hưởng ngày càng lớn trên không gian mạng thông qua hệ sinh thái nội dung đa phương tiện, đa nền tảng. Với những giá trị và nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trên, Báo Việt Nam News đã khẳng định vai trò là nhịp cầu thông tin quan trọng, góp phần lan tỏa thông tin toàn diện, chân thực về Việt Nam ra thế giới trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước.

Tổng biên tập Nguyễn Minh cho biết, trong thời gian tới, Báo Việt Nam News and Law sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tăng cường các bài phân tích chuyên sâu, phỏng vấn chuyên gia làm rõ chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển thêm các ấn phẩm chuyên đề theo dòng sự kiện, tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới; Mở rộng phạm vi tiếp cận và ảnh hưởng để phát huy “sức mạnh mềm” của truyền thông đối ngoại, phát triển cộng đồng độc giả trung thành không chỉ ở Việt Nam mà còn trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài và độc giả quốc tế quan tâm đến Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức báo chí uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, tờ báo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng tòa soạn hội tụ đa nền tảng, ưu tiên phát triển các sản phẩm đa phương tiện giúp lan tỏa mạnh nội dung thông tin trong không gian số; ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ sản xuất và phân phối nội dung, nâng cao trải nghiệm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của độc giả; Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo phóng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi ngoại ngữ, tinh thông kỹ năng báo chí hiện đại, năng động, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến …

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định, Báo Việt Nam News giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều độc giả người nước ngoài tại Việt Nam, là cầu nối để đưa những thông tin quan trọng của Việt Nam đến với độc giả quốc tế. Ngân hàng Thế giới tự hào khi đã đồng hành cùng hành trình phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục hành trình đó cùng những đối tác như Việt Nam News…

Nhân dịp này, Báo Việt Nam News and Law chính thức công bố các thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam), đánh dấu một giai đoạn mới trong công tác nâng cao chất lượng nội dung và phát huy vai trò thông tin đối ngoại và truyền thông đa nền tảng của báo.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho đại diện báo Viet Nam News & Law. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Báo Việt Nam News and Law nhận Bằng khen của Tổng giám đốc TTTXVN về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự phát triển của TTXVN; Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì những đóng góp cho công tác thông tin đối ngoại./.