Việt Nam, Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức hai con số. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và chuyển đổi xanh – những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. Thứ trưởng Hoàng Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ startup Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế và tăng cường hợp tác với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia.

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thái Bình, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định Tọa đàm lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025. Đây là minh chứng sống động cho mức độ tin cậy chính trị cao và đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tham tán Công sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư, mà đang trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu mới. Với tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc tính đến nay đạt gần 100 tỷ USD và kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 90 tỷ USD, quan hệ kinh tế hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và chất lượng hơn. Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước một cơ hội mang tính bước ngoặt – chuyển từ mô hình hợp tác truyền thống sang mô hình hợp tác dựa trên đổi mới sáng tạo và đồng kiến tạo giá trị.

Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong khi đó, Hàn Quốc với thế mạnh về công nghệ, năng lực nghiên cứu và phát triển, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã được khẳng định trên toàn cầu, chính là đối tác quan trọng và phù hợp để cùng Việt Nam khai thác hiệu quả những cơ hội này.

Thực tế, các tập đoàn lớn như Samsung Electronics, SK Group, POSCO và Hanwha Group đều đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam, không chỉ trong sản xuất mà còn chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng chiến lược.

Không chỉ dừng ở thu hút vốn, Việt Nam đang chủ động chuyển mình – từ điểm đến sản xuất sang trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ trong khu vực. Các đề xuất tại Tọa đàm, từ hợp tác bán dẫn, AI, năng lượng sạch đến kết nối quỹ đầu tư và hỗ trợ startup, được kỳ vọng sẽ mở ra một làn sóng hợp tác mới – sâu hơn, bền vững hơn và mang tính chiến lược dài hạn.

Tọa đàm không chỉ là một sự kiện đối thoại, mà là tín hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau bước vào một giai đoạn hợp tác mới – nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và niềm tin chiến lược trở thành động lực mới cho sự phát triển thực chất, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc./.