Việt Nam - Đối tác kinh tế năng động và giàu tiềm năng nhất của Ireland tại ASEAN

Ông John Cullen, Tổng Giám đốc Tập đoàn nông nghiệp và thức ăn gia súc Auranta (Ireland) giới thiệu các công nghệ và sản phẩm thân thiện môi trường, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi xanh của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đây là đánh giá của ông Phyllis Kelly, Phó Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm Ireland tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ireland 2025 vừa được tổ chức tại Dublin. Sự kiện này được Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh (kiêm nhiệm Ireland) tổ chức, với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland và Enterprise Ireland - cơ quan phát triển doanh nghiệp của Chính phủ Ireland.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời ông Pat O’Riordan, Giám đốc phụ trách ASEAN của Enterprise Ireland, nhấn mạnh Việt Nam giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược hợp tác của Ireland tại ASEAN. Enterprise Ireland coi Việt Nam là thị trường trọng điểm để các doanh nghiệp Ireland mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững, tận dụng lợi thế từ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Về phần mình, ông Lê Đình Bá - Tham tán, Đại diện Thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh (kiêm nhiệm Ireland) - khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường và thu hút đầu tư chất lượng cao từ châu Âu, trong đó có Ireland. Ông nhấn mạnh các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với các đối tác Ireland gồm năng lượng tái tạo, tài chính xanh, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao, đồng thời khẳng định Thương vụ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, kết nối chuỗi giá trị và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Ireland đã giới thiệu thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hợp tác tại thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như quản lý, vận hành hạ tầng hàng không và phát triển sân bay; giải pháp công nghệ sinh học và xử lý môi trường, hướng tới phát triển bền vững; công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường...

Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà nước ta có thế mạnh như cà phê, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển khu công nghiệp-công nghệ cao, cũng như các chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao của Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ năng động, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Ireland nhờ môi trường đầu tư ngày càng cải thiện và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Diễn đàn nằm trong chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2025 của Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh (kiêm nhiệm Ireland), thu hút sự quan tâm lớn của các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước với 50 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 100 doanh nghiệp tham gia trực tuyến, trong đó có những công ty lớn của Ireland như DAA International, Anabio Technology Limited, Auranta, cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại Anh và Ireland như FPT Software London, TT Meridian và Minh Tien Coffee.

Những nội dung thảo luận tại Diễn đàn cho thấy thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam và Ireland mang tính bổ trợ lẫn nhau, tạo dư địa lớn cho hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững./.