VIET NAM DEFENCE 2022: Mở những cơ hội tiềm năng về hợp tác công nghiệp quốc phòng

Khách tham quan khu trưng bày vũ khí nước ngoài. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

* Xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng khả năng bảo vệ Tổ quốc

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 là dịp quảng bá, giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam, các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sản xuất nhằm tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đây cũng là cơ hội tìm hiểu xu hướng phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật; đa dạng hóa các kênh hợp tác, mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại.



Tại Triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho tất cả lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.



Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.



Trong khu vực Triển lãm, Ban Tổ chức bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội; kết nối với Triển lãm không gian mạng.



Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vì vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc phòng với tất cả các nước, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, không chỉ là hợp tác trong mua sắm, chuyển giao công nghệ, hiện đại hóa vũ khí, trang thiết bị quân sự mà còn là hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết với Bộ Quốc phòng, quân đội các nước trong khu vực và thế giới vì mục đích hòa bình.



“Chúng tôi hy vọng Triển lãm sẽ mang lại cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, sản xuất quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang gặp gỡ, trao đổi và hợp tác thành công. Chúng tôi tin tưởng Triển lãm sẽ góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng, đem lại lợi ích cho tất cả các bên”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Khách tham quan khu trưng bày các loại tăng, thiết giáp hiện đại. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

* Góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

Là Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bên cạnh hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp quốc tế, hoạt động lần này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo quân đội và đại diện ngoại giao các nước. Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã có những chia sẻ bên lề sự kiện.

Đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho rằng đây là một sự kiện được tổ chức rất tốt và bày tỏ mong chờ được tìm hiểu một số công nghệ của Việt Nam. Ông James Heappey khẳng định, Anh ủng hộ luật pháp quốc tế và mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước; đồng thời cho rằng cơ hội hợp tác của Anh ở Việt Nam đang rất tiềm năng. Tại triển lãm lần này, Anh mang tới những công nghệ mới, tiên tiến. Triển lãm là thời điểm thích hợp để giới thiệu với Việt Nam về những cơ hội có thể hợp tác.

"Anh có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam. Chúng ta có cùng những mối quan tâm về an ninh trong khu vực. Nhiều phái đoàn doanh nghiệp từ Anh đang ở đây nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này, đặc biệt về công nghệ. Thực tế, Anh rất mong muốn hợp tác kinh doanh với Việt Nam, cung cấp thiết bị, thiết lập quan hệ với quân đội Việt Nam", Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Vương quốc Anh cho biết.

Theo ông James Heappey, trọng tâm toàn cầu đã chuyển nhiều tới khu vực Đông Nam Á - một khu vực kinh tế năng động của thế giới. Anh mong muốn có quan hệ thương mại mạnh mẽ với các đối tác trong khu vực. Anh là đối tác, là bạn và đã trở thành một quan sát viên của ASEAN nhìn từ góc độ quốc phòng.



Dành sự đánh giá cao đối với công tác tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022, đặc biệt là phần lễ khai mạc Triển lãm với những màn trình diễn của các máy bay và lực lượng Công binh Việt Nam, Đại sứ Marc Knapper cho biết, Hoa Kỳ quan tâm đến việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước nói riêng.

Đại sứ Marc Knapper nhận định, việc doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia triển lãm năm nay phản ánh mối quan hệ hợp tác song phương và hợp tác quốc phòng là một phần trong đó: “Tham gia Triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn cho thấy, chất lượng sản phẩm của chúng tôi phần nào có thể giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích của quốc gia mình”. Đại sứ hy vọng thông qua Triển lãm sẽ có nhiều hơn những cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác này.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 là một trong những hoạt động góp phần đánh dấu những nỗ lực của Việt Nam trong xu thế hướng tới toàn cầu hóa, đa dạng hóa, hiện đại hóa. Theo Đại sứ Marc Knapper, sự kiện này cũng chính là cơ hội để các bên tham gia nâng cao hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm các cơ hội phù hợp./.