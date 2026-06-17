Việt Nam - Canada muốn mở rộng hợp tác báo chí, chống tin giả

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Trong bầu không khí cởi mở, hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Canada nói chung cùng tiềm năng hợp tác về một số lĩnh vực cụ thể.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, những năm qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ cấp cao và đối ngoại nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam và Canada thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn trong nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, trên vai trò của mình, ông Jim Nickel sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Canada bằng các giải pháp cụ thể để nâng tầm mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là các hoạt động ngoại giao cấp cao và đối ngoại nhân dân. Từ chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham gia chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo và dân vận. Trong đó, có những lĩnh vực mà Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Canada như: Văn hóa, báo chí, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Bày tỏ về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada, ông Jim Nickel ấn tượng về những kết quả Việt Nam đạt được sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy kinh ngạch xuất khẩu hai nước tiếp tục tăng trưởng cao; giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thông tin về việc có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada, ông Jim Nickel đánh giá: Giao lưu nhân dân chắc chắn là điểm sáng trong việc thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa hai nước. Việt Nam và Canada đã có những thảo luận tích cực, sâu sắc về an ninh năng lượng, giáo dục và khoa học, đây đều là những lĩnh vực để Việt Nam và Canada cùng hợp tác phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước. Canada có nhiều thế mạnh về khoa học, giáo dục, đào tạo và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này cho Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Dịp này, Đại sứ Canada tại Việt Nam cũng mong muốn cộng tác sâu rộng hơn nữa đối với các cơ quan báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền báo chí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về thông tin giả.

Đánh giá cao những thành tựu đạt được của Canada, ông Trịnh Văn Quyết thông tin: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tạo ra dư địa phát triển mới cho đất nước, hướng tới đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trên chặng đường đấy, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Canada, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác đào tạo cán bộ các cấp.

Trên lĩnh vực văn hóa và báo chí, Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, phong phú và đa dạng. Các cơ quan báo chí Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có truyền bá văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến thế giới. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, báo chí Việt Nam cũng gặp những khó khăn, áp lực nhất định về khoa học, công nghệ. Những gợi ý của Đại sứ Canada tại Việt Nam về hợp tác báo chí sẽ là tiền đề mở ra hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cơ quan liên quan của Canada về lĩnh vực này, nhất là đối với các hoạt động truyền thông về văn hóa Việt Nam tại Canada trong thời gian tới./.