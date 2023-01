Việt Nam bàn giao 2 hệ thống góp phần giúp Lào đẩy nhanh chuyển đổi số

Các quan khách chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng hai hệ thống. Ảnh: Bá Thành - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc hai bộ.

Triển khai Biên bản ghi nhớ giữa hai bộ ký ngày 1/9/2021 và các nội dung tại cuộc gặp ngày 11/10/2022, hai bên đã thống nhất thực hiện 2 dự án nêu trên với sự hỗ trợ về hệ thống và chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Qua hơn 2 tháng thực hiện, các dự án nêu trên đã bảo đảm về tiến độ và được giao nhận nhân chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong đó, MOOCs- hệ thống do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, do hai doanh nghiệp gồm Tổng Công ty Viễn thông Mobifone của Việt Nam và Công ty Star Telecom (Unitel) của Lào thực hiện. Tới nay, nền tảng đào tạo trực tuyến này đã tương đối hoàn chỉnh về dữ liệu và đã hoàn thành việc biên soạn các giáo trình từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Trên MOOCs hiện có tổng số 18 giáo trình, gồm 3 chuyên mục chính: chuyển đổi số, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chung. Trong đó, các khóa học chuyển đổi số phù hợp với người học là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp; các khóa học chuyên ngành có các nội dung chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, y tế…; các khóa học về kỹ năng chung nhắm tới đối tượng là toàn bộ người dân Lào. Hệ thống MOOCs được xây dựng với kỳ vọng phổ cập kỹ năng số, là chìa khóa để cán bộ, công chức, viên chức và toàn bộ người dân tham gia và giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Lào.

Về Hệ thống Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC), đến nay các đơn vị triển khai là Cục An toàn thông tin (AIS) Việt Nam, Cục An ninh mạng Lào và Công ty Star Telecom (Unitel) đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án (tháng 12/2022), giúp Lào có thể kiểm tra sự cố và các lỗ hổng tấn công hệ thống máy tính cũng như trao đổi thông tin dấu hiệu tấn công mạng với Cục An toàn thông tin Việt Nam.

Cục trưởng Cục An ninh mạng Lào Khamla Sounnalat đánh giá hệ thống phần mềm của Việt Nam cung cấp cho phía Lào mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân cả nước Lào, giúp thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển nền kinh tế số quốc gia Lào từ nay cho đến hết năm 2030. Hệ thống giúp Lào có thể theo dõi, giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa trực tuyến, bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu số của Chính phủ Lào, bảo vệ hệ thống máy tính và hệ thống trang web của Chính phủ và khu vực tư nhân Lào với tính bảo mật rất cao./.