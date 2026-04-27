Việt Nam – Bulgaria tăng cường xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, diễn đàn quy tụ hơn 80 đại biểu từ Việt Nam và Bulgaria, trong đó hơn 40 người tham dự trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán và hơn 40 đại biểu tham gia trực tuyến. Thành phần tham dự bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và các tổ chức liên quan. Đây cũng là lần đầu tiên một diễn đàn chuyên sâu về du lịch giữa hai nước được tổ chức theo mô hình kết hợp, tạo điều kiện trao đổi đa chiều và kết nối hiệu quả.



Hiệp hội văn hóa du lich Việt Nam tai châu Âu (VNCT) và Hiệp hội du lich nghỉ dưỡng Bulgaria (BUBSPA) kí MoU trước sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Vụ trưởng Savina Nedyalkova. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa của diễn đàn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Bulgaria vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược (10/2025), đồng thời hai nước đang triển khai Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2024 – 2026. Đại sứ khẳng định du lịch không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn là cầu nối tăng cường hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

Theo Đại sứ, năm 2025 Việt Nam đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế nhờ chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, trong đó có việc miễn thị thực cho công dân Bulgaria. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch xanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành. Trên cơ sở này, Đại sứ đề xuất các hướng hợp tác trọng tâm như tăng cường xúc tiến quảng bá, thúc đẩy kết nối hàng không và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện Bộ Du lịch Bulgaria, bà Savina Nedyalkova, cho biết lượng khách du lịch hai chiều đang tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây. Bulgaria ngày càng thu hút du khách Việt Nam nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú và thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là spa và chăm sóc sức khỏe. Ngược lại, nhu cầu của du khách Bulgaria đến các điểm đến xa như Việt Nam cũng gia tăng, nhất là trong mùa đông.

Trong hơn 150 phút làm việc, diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung như tổng quan thị trường, xu hướng phát triển sản phẩm và cơ hội hợp tác. Các đại biểu nhận định xu hướng du khách Đông Âu dịch chuyển sang Đông Nam Á đang rõ nét trong bối cảnh biến động toàn cầu, trong đó Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn nhờ chi phí hợp lý, tài nguyên phong phú và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Phiên thảo luận chuyên sâu là điểm nhấn của diễn đàn, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp hai nước, xoay quanh 3 chủ đề: xu hướng thị trường và phát triển sản phẩm; kết nối hàng không; và hợp tác B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Ở chủ đề thứ nhất, Giáo sư Elenita Velikova (Đại học Kinh tế Quốc gia và Thế giới – UNWE) và bà Nguyễn Thị Vân Anh (Flamingo Group) cho rằng, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, đặc biệt tại Trung Đông, du khách Đông Âu đang có xu hướng chuyển dịch mạnh sang Đông Nam Á. Việt Nam được đánh giá là điểm đến tiềm năng, song cần chú trọng “cảm xúc hóa” sản phẩm, kết hợp trải nghiệm văn hóa với dịch vụ chất lượng cao để thu hút hiệu quả hơn du khách Bulgaria.

Về kết nối hàng không, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Bulgaria Todor Ivanjivkov nhận định việc thiếu đường bay thẳng là rào cản lớn. Hiện du khách phải quá cảnh qua Doha (Qatar), Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), làm tăng thời gian và chi phí. Tuy nhiên, các chuyến bay charter theo mùa, đặc biệt vào mùa Đông, được xem là khả thi nếu có sự phối hợp giữa hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành. Ông Lê Bảo Ân (Flyone Aviation) cũng cho rằng cần tận dụng tốt hơn các tuyến trung chuyển hiện có qua Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lĩnh vực nhân lực, Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội - cho biết nhà trường đang đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng và hiểu biết văn hóa, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghỉ dưỡng Bulgaria Jivko Ivanov đánh giá cao chất lượng nhân lực du lịch Việt Nam và bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể triển khai chương trình thực tập sinh tại Bulgaria, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng cao cấp.

Một điểm nhấn khác là phiên kết nối doanh nghiệp trực tuyến (B2B), tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước trao đổi, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều kết nối cụ thể đã được thiết lập ngay trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, VNCT và Hiệp hội Du lịch Nghỉ dưỡng Bulgaria (BUBSPA) đã ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm và phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát (FAM trip) quảng bá điểm đến. Sau chương trình, các đại biểu tham dự trực tiếp được trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, với điểm nhấn là món phở – góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam một cách sinh động.

Diễn đàn lần này tiếp nối thành công của gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Holiday Expo (Sofia, tháng 12/2025), góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam tại thị trường Bulgaria. Đồng thời, sự kiện cũng tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được và cam kết từ các bên, hợp tác du lịch Việt Nam – Bulgaria được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước./.