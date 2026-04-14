Văn hóa soi đường: Trung tâm Ươm mầm Hiền tài ra mắt tại CH Séc, hướng tới phát triển thế hệ trẻ gốc Việt

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phùng Phong, nhà sáng lập và là người trực tiếp thiết kế giáo trình Ươm mầm Hiền tài, đã chia sẻ về “Sơ đồ 13 đức tính Hiền tài” – nền tảng cốt lõi trong chương trình đào tạo của HITA, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, tư duy và nhân cách.

Các thầy cô, và đại diện Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc tại buổi ra mắt Trung tâm. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và người tham dự được lắng nghe những câu chuyện về các nhân vật kiệt xuất trên thế giới, qua đó mở rộng góc nhìn về tư duy, nhận thức và hành trình phát triển bản thân. Các hoạt động giao lưu, hỏi đáp diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực không chỉ của học sinh mà còn của các bậc phụ huynh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lụa Tranova, Giám đốc Trung tâm HITA tại CH Séc, chia sẻ trong nhiều gia đình người Việt xa xứ, việc bố mẹ nỗ lực làm việc để mang lại điều kiện vật chất và môi trường giáo dục tốt nhất cho con, lại vô tình đánh mất sự kết nối với con do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Theo bà, HITA không chỉ tìm cách giúp trẻ học tốt hơn, mà quan trọng hơn là xây dựng sự thấu hiểu, kết nối giữa cha mẹ và con cái, giúp trẻ phát triển sự tự tin và nhân cách từ bên trong. Nhấn mạnh triết lý giáo dục của HITA trong bối cảnh hiện nay: “Máy móc lưu trữ dữ liệu, còn con người lưu giữ tinh hoa,”, bà Lụa Tranova cũng cho rằng việc giáo dục không chỉ hướng tới tri thức mà còn cần nuôi dưỡng phẩm chất, tư duy và giá trị sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Bà Lụa Tranova, Giám đốc Trung tâm tại CH Séc trong phần giao lưu với một học sinh của Trung tâm Ươm mầm Hiền tài (HITA). Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Theo Ban tổ chức, lễ ra mắt không chỉ là sự kiện khởi đầu mà còn là dấu mốc cho hành trình “Gieo Đức - Khai Trí”, hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ gốc Việt tại CH Séc và châu Âu phát triển toàn diện, vừa vững tri thức, vừa giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Cộng đồng cũng đang kỳ vọng vào việc hình thành Trung tâm Thể thao Trí tuệ tại CH Séc trong thời gian tới, như một bước tiếp theo trong nỗ lực nâng cao trí tuệ và kỹ năng cho người Việt ở nước ngoài./.