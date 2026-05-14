Vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tăng trưởng hai con số

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh hiện có 15 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh và 256 tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, 146 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 867 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã. Việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào ổn định, vận hành thông suốt hiệu quả các nhiệm vụ. UBND tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó trọng tâm tăng trưởng hai con số.



Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Trong đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, tình hình tăng trưởng của tỉnh đạt nhiều kết quả quan, GRDP ước đạt 9,4% tăng so cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch gỡ vướng mắc khó khăn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đối lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện thông tin, Sở công khai đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị cấp xã khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thành lập tổ công tác hỗ trợ hướng dẫn cấp xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuộc lĩnh vực Công Thương nhằm tăng cường hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Về kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn vị thực hiện khá tốt, 100% hồ sơ được thực hiện ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 289 hồ sơ, 251 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, 29 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.



Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tỉnh Cà Mau kiến nghị đoàn một số nội dung như: tăng cường nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ, Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời biểu dương vai trò tham mưu của các sở, ngành trong thực hiện triển khai các nghị quyết, trong đó có các giải pháp giúp Cà Mau tăng trưởng hai con số.



Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát những khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. Các sở, ngành cần rà soát nhiệm vụ chuyên môn giao cho xã, phường đảm bảo phát huy hiệu quả tích cực, bố trí đầy đủ cán bộ phụ trách đối với những lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân, tăng cường đánh giá, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp... Tỉnh phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã và người dân./.