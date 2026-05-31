Vận động nguồn lực, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, người yếu thế

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Từ Minh Điền trao quà cho người dân. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực nhằm thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động vật chất, kinh phí với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được đầu tư xây dựng 38 cây cầu và các đoạn lộ giao thông nông thôn, 31 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; trợ giúp gần 400 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ gần 30.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, các cấp Hội còn trao 340 suất học bổng, 165 suất sữa dinh dưỡng cho học sinh nghèo, tặng 22 xe lăn cho người khuyết tật; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 6.140 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Nhận phần quà tại chương trình, bà Thạch Thị Hai (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Lạc B, xã Song Lộc) cho biết, bà sống neo đơn, thuộc diện hộ cận nghèo, thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Theo bà Hai, phần quà rất thiết thực, giúp bà giảm bớt gánh nặng chi tiêu hằng ngày và cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những người yếu thế.

Theo kế hoạch, ngày 6/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp tổ chức trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú./.