Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Say Chhum chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Uỷ ban chính quyền tỉnh Stung Treng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác có Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Campuchia. Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban chính quyền tỉnh Ratanakiri; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban chính quyền tỉnh Preah Vihear; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia đang có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam hiện có 229 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng và năng lượng. Những dự án này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương giáp biên./.