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Ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Tại lễ ký kết, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Thành phố đã hoàn thành khoảng 80% công tác chuẩn bị liên quan đến nhân sự, địa điểm tổ chức, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ Đại hội. Việc triển khai chuyển đổi số toàn diện sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý và phục vụ người dân.
“Lần này chúng ta sẽ chuyển đổi số toàn diện để có thể vận hành một cách hiệu quả nhất, đưa những thông tin đến người dân và phục vụ hiệu quả giới chuyên môn”, ông Nghĩa chia sẻ.
Khi hệ thống được vận hành, sẽ có ba ứng dụng riêng biệt phục vụ cho từng mục đích. Trong đó, hệ thống quản lý chuyên môn sẽ lưu trữ dữ liệu vận động viên nhằm phục vụ công tác quản lý, huấn luyện và theo dõi thành tích. Ứng dụng thứ hai dành cho các đoàn thể thao nhằm hỗ trợ cập nhật lịch thi đấu, thời gian, địa điểm, công tác an ninh, di chuyển và các thông tin cần thiết trong thời gian tham dự Đại hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng thứ ba phục vụ người dân và khán giả theo dõi trực tuyến đầy đủ 44 môn thi đấu tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố mà không cần đến trực tiếp nơi thi đấu.
Thông qua triển khai chuyển đổi số và phần mềm số hóa, Đại hội hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, thống nhất, hiện đại, thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành, truyền thông và phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu, người dân, cộng đồng yêu thể thao.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quá trình triển khai các nội dung sau ký kết cần bảo đảm đúng tiến độ, quy định, chú trọng tính thống nhất của bộ nhận diện, hiệu quả sử dụng phần mềm số hóa, an toàn thông tin và chất lượng truyền thông nhằm hướng tới một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, giàu bản sắc và phù hợp xu thế phát triển của thể thao trong giai đoạn mới.