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Ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Trưa 11/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thể thao Sài Gòn (đơn vị đồng hành) và Andros Vietnam (đơn vị tài trợ) về công tác chuyển đổi số, phần mềm số hóa phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
  Nghi thức ký kết hợp tác về công tác chuyển đổi số, phần mềm số hóa phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN  
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là ngày hội lớn của thể thao Việt Nam mà còn là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò trung tâm thể thao năng động, hiện đại, sáng tạo và tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia.
Tại lễ ký kết, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Thành phố đã hoàn thành khoảng 80% công tác chuẩn bị liên quan đến nhân sự, địa điểm tổ chức, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ Đại hội. Việc triển khai chuyển đổi số toàn diện sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý và phục vụ người dân.
  Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN  
Theo ông Lý Đại Nghĩa, đến tháng 9/2026, Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống vận hành số, kết nối dữ liệu tại 44 địa điểm thi đấu phục vụ công tác đăng ký, quản lý và điều hành Đại hội. Toàn bộ dữ liệu thi đấu sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành nhằm phục vụ công tác chuyên môn, truyền thông và nhu cầu theo dõi của người dân.
“Lần này chúng ta sẽ chuyển đổi số toàn diện để có thể vận hành một cách hiệu quả nhất, đưa những thông tin đến người dân và phục vụ hiệu quả giới chuyên môn”, ông Nghĩa chia sẻ.
Khi hệ thống được vận hành, sẽ có ba ứng dụng riêng biệt phục vụ cho từng mục đích. Trong đó, hệ thống quản lý chuyên môn sẽ lưu trữ dữ liệu vận động viên nhằm phục vụ công tác quản lý, huấn luyện và theo dõi thành tích. Ứng dụng thứ hai dành cho các đoàn thể thao nhằm hỗ trợ cập nhật lịch thi đấu, thời gian, địa điểm, công tác an ninh, di chuyển và các thông tin cần thiết trong thời gian tham dự Đại hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng thứ ba phục vụ người dân và khán giả theo dõi trực tuyến đầy đủ 44 môn thi đấu tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố mà không cần đến trực tiếp nơi thi đấu.
Thông qua triển khai chuyển đổi số và phần mềm số hóa, Đại hội hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, thống nhất, hiện đại, thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành, truyền thông và phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu, người dân, cộng đồng yêu thể thao.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quá trình triển khai các nội dung sau ký kết cần bảo đảm đúng tiến độ, quy định, chú trọng tính thống nhất của bộ nhận diện, hiệu quả sử dụng phần mềm số hóa, an toàn thông tin và chất lượng truyền thông nhằm hướng tới một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, giàu bản sắc và phù hợp xu thế phát triển của thể thao trong giai đoạn mới.
  Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN  
Theo Ban tổ chức, việc huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao Việt Nam./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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