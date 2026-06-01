Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Côn Đảo có tàu cao tốc mới, hoạt động từ ngày 6/6

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tàu Phú Quý Express 02. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phú Quý Express 02 là tàu khách cao tốc ba thân bằng hợp kim nhôm, được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Z130, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng). Tàu dài hơn 52 m, rộng 10,3 m; vận tốc 30 hải lý/giờ; sức chứa tối đa 527 hành khách.

Tàu Phú Quý Express 02 được bố trí các loại ghế, giường phổ thông và khu vực ghế, giường VIP. Nội thất được thiết kế hiện đại, tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển.

Theo kế hoạch, tàu khai thác một chuyến mỗi ngày vào các ngày trong tuần; cuối tuần và dịp lễ, Tết dự kiến tăng lên hai chuyến mỗi ngày. Tàu xuất phát từ Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy; chiều ngược lại từ Cảng Bến Đầm vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Thời gian di chuyển khoảng 5 giờ 15 phút, tùy điều kiện thời tiết.

Ông Nguyễn Văn Đáng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thành Thành Phát cho biết, trước đây tuyến sử dụng tàu hai thân có kích thước nhỏ, tốc độ không cao. Doanh nghiệp đã đầu tư đóng mới tàu ba thân bằng hợp kim nhôm với khả năng chống va đập, giảm rung lắc tốt hơn, giúp hành khách hạn chế say sóng. Tàu mới cũng rút ngắn thời gian hành trình từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 5 giờ 15 phút.

Trước đó, đầu năm 2025, tuyến tàu cao tốc kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Côn Đảo được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, tuyến tạm ngưng khai thác để bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư phương tiện mới phù hợp hơn với nhu cầu vận tải thực tế.

Tàu Phú Quý Express 02 dài hơn 52m, rộng 10,3m; vận tốc 30 hải lý/giờ. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN



Theo ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Côn Đảo đang được đầu tư phát triển mạnh. Thời gian qua, việc đi lại của người dân và du khách phụ thuộc chủ yếu vào đường hàng không. Việc đưa tàu cao tốc mới vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến Côn Đảo. Ông cũng đề nghị doanh nghiệp bảo đảm an toàn đường thủy và chất lượng phục vụ hành khách.

Theo công bố của doanh nghiệp, giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP. Vào cuối tuần và các dịp lễ, Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 - 120.000 đồng so với ngày thường./.