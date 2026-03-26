Từ 28/3, Hà Nội dừng phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên trong 60 ngày

Công tác sửa chữa nhịp 18 của cầu Long Biên được triển khai tháng 02/2026. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên để đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên. Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5.



Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên, cầu Chương Dương như sau: Cầu Long Biên, hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.



Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng sau: Phương tiện đi Long Biên 1, Long Biên 2 => Đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan => Rẽ đi lên cầu Chương Dương.



Hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công. Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng sau: Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu: đường Trần Nhật Duật => Đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => Đi lên cầu Chương Dương.



Hướng từ Trần Quang Khải, Đê 401: đường Trần Quang Khải, Đê 401 => Đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => Đi lên cầu Chương Dương. Bên cạnh đó, cầu Chương Dương cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.



Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công bố trí người phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao.



Tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bố trí đầy đủ biển báo phân luồng giao thông tại chỗ và từ xa (theo cả hai hướng) theo đúng nội dung phân luồng giao thông. Phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền hướng dẫn giao thông.



Cùng với đó, nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí thi công. Nếu để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà thầu thi công phải sửa chữa, hoàn trả, đảm bảo kết cấu ban đầu.



Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông thì nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.



Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực nút giao Hàng Đậu - Trần Nhật Duật và các nút giao lân cận khu vực 2 đầu cầu Long Biên cho phù hợp với lưu lượng phương tiện trong quá trình rào chắn thi công.



Đồng thời, UBND các phường Bồ Đề, Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương phối hợp điều chỉnh tổ chức giao thông, tránh ùn tắc giao thông khu vực.



Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo đúng thông báo phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, hướng dẫn nhà thầu thi công trong việc lắp đặt hệ thống an toàn giao thông: biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo... theo phương án phân luồng đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành./.