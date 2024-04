TTXVN ra mắt Chuyên trang thông tin đặc biệt và trưng bày ảnh trực tuyến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Theo đó, chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn. Chuyên trang hội tụ thông tin đa dạng, đa nền tảng, đa phương tiện, chuyên sâu, có hệ thống, thể hiện bằng 6 loại hình (văn bản, truyền hình, đồ họa, megastory, podcast...), được thực hiện bằng 3 ngữ: Việt, Pháp, Anh.



Với sự kết hợp của các ban chuyên đề: Ban biên tập tin Trong nước; Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Đối ngoại; Trung tâm thông tin tư liệu và đồ họa, cùng các đơn vị thông tin trong ngành, chuyên trang thể hiện thế mạnh của TTXVN, có nguồn thông tin phong phú, cách thể hiện thông tin sinh động, hiện đại và vai trò chủ lực về thông tin đối ngoại trong hệ thống truyền thông quốc gia. Đây được coi là chuyên trang đầy đủ, đa dạng nhất, cung cấp cho người đọc, cũng như các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cái nhìn toàn cảnh về tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cùng những thông tin được cập nhật liên tục về tình cảm của người dân cả nước đang hướng về Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân, ý nghĩa.



Điểm nhấn của Chuyên trang là không gian trưng bày trực tuyến 70 bức ảnh đen trắng và màu tiêu biểu, được lựa chọn từ hàng vạn ảnh/file ảnh trong kho lưu trữ tư liệu ảnh quốc gia của TTXVN, giới thiệu đến công chúng những khoảnh khắc hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ và sự đổi mới của mảnh đất Điện Biên lịch sử sau 70 năm.



Với hai chủ đề: "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và "Điện Biên cất cánh", những bức ảnh của triển lãm được khai thác từ kho tư liệu ảnh quý giá do chính các thế hệ phóng viên của TTXVN thực hiện.



Phần I - "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", gồm 32 bức ảnh đen trắng, điểm lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, đến quá trình dày công chuẩn bị cho chiến dịch của các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đảm bảo cao nhất sức người, sức của cho quyết tâm tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm; những bức ảnh điển hình của quân đội ta trong các trận đánh ác liệt, từ khi mở đầu Chiến dịch đến ngày toàn thắng: Him Lam, Độc Lập, cứ điểm 206, đồi C, đồi D, đồi A1, sân bay Mường Thanh…, hình ảnh bộ đội ta giương cao lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng trên nóc hầm chỉ huy của Tập đoàn cứ điểm chiều 7/5/1954; hình ảnh Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm và quân Pháp lũ lượt kéo cờ trắng ra hàng và kết thúc chiến dịch bằng bức ảnh xúc động “Bác Hồ tặng huy hiệu “Chiến sỹ Điện Biên Phủ” cho những chiến sỹ có chiến công xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”.



Phần II - "Điện Biên cất cánh", gồm 38 bức ảnh màu, mang đến hình ảnh một Điện Biên từng ngày "thay da, đổi thịt" nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những Him Lam, Độc Lập, A1, C1, D1… đầy vết bom đạn năm xưa giờ đã nhường chỗ cho những đô thị khang trang của một thành phố Điện Biên Phủ mang dáng dấp hiện đại. Sân bay Mường Thanh xưa giờ đã trở thành Cảng hàng không Điện Biên có khả năng tiếp nhận máy bay cỡ lớn, hiện đại Airbus A321. Điện Biên đã, đang phát huy thế mạnh văn hóa, lịch sử để thu hút du khách từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng, khám phá, tìm hiểu mảnh đất 70 năm trước đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc và thế giới.



Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định: Trong những ngày này, cả nước đang hướng về mảnh đất Điện Biên lịch sử, cùng ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc mà quân, dân ta đã một lòng, quyết tâm, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến công hiển hách "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Những kỳ tích về lòng quả cảm của bộ đội chủ lực, dân công hỏa tuyến..., đến nay vẫn được khắc ghi trong tâm trí của những người lính Điện Biên năm xưa và hiện hữu qua từng dòng tin, hình ảnh các phóng viên chiến trường đã kịp thời ghi lại. Để có được những thông tin nóng hổi từ chiến trường, những người làm báo thông tấn đã sát cánh cùng các lực lượng trên tuyến đầu, trên từng cung đường hay trong các chiến hào giữa lòng chảo Điện Biên khói lửa. Các thế hệ đi trước đã tô thắm truyền thống anh hùng của cơ quan thông tấn quốc gia. Tiếp bước thế hệ đi trước, những người làm báo TTXVN ngày hôm này tiếp tục vượt lên nhiều khó khăn, thách thức để làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên số.



"70 năm đã trôi qua, thông tin về địa danh Điện Biên Phủ đã ngày một dày thêm với những hồ sơ tư liệu, những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử, sự tiếp nối truyền thống của thế hệ trẻ hôm nay, sự đổi thay của vùng đất Tây Bắc và những đánh giá về tầm vóc quốc tế của chiến dịch Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của những chuyên gia, học giả nước ngoài. TTXVN với chức năng là cơ quan thông tấn quốc gia, mong muốn được truyền tải rộng rãi đến công chúng nguồn thông tin quý báu này nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. TTXVN tin tưởng trang thông tin đặc biệt và trưng bày ảnh online kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục khơi dậy tinh thần 'Chiến thắng Điện Biên - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại'" - Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nêu rõ.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cũng trong chiều 19/4, giao lưu truyền thống Cựu chiến binh TTXVN hướng về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với chủ đề "Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi" đã được tổ chức; qua đó thể hiện truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.



Tại giao lưu, đại diện các đơn vị đã lắng nghe các chủ đề: Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong công tác thông tin; nêu cao trách nhiệm cựu chiến binh trong đảm bảo an ninh an toàn cơ quan thông tin; tư duy lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên - phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người đối với cựu chiến binh TTXVN.../.