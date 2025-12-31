TTXVN đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, khẳng định vai trò nguồn tin chính thống

Bước sang 2026, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò hãng thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí chủ lực; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tăng cường định hướng dư luận, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với đường lối, chủ trương và quyết sách của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, toàn ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các công việc phục vụ Đại hội; bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cũng như việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.



Ngành tiếp tục bám sát các Nghị quyết trụ cột về phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức thông tin nhằm tạo sự đồng thuận, môi trường ổn định, tranh thủ mọi nguồn lực; đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống nhanh hơn, thuyết phục hơn, mang lại lợi ích cho người dân. Nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng nắm bắt, dự báo, phân tích tình hình; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh, phản bác trước những thông tin thù địch, chống phá; dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng. Triển khai các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của mạng lưới các phóng viên thường trú trong và ngoài nước. Thực hiện nghiêm quy trình xử lý thông tin, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, làm thật tốt công tác hậu kiểm; đảm bảo không để xảy ra sai sót, lỗ hổng trong toàn bộ quy trình sản xuất thông tin.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung trao Bằng khen của Tổng giám đốc cho các tập thể. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TTXVN tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; xây dựng đội ngũ nhân lực “chuyên tâm, thạo việc”; sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn trong nghiệp vụ và làm chủ được công nghệ; bổ sung nhân lực trẻ cho một số đơn vị...

Ngành tiếp tục triển khai thực chất các đề án, dự án được giao trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đa phương tiện và tư liệu ảnh quốc gia nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên, dữ liệu số; đồng thời tổ chức diễn tập định kỳ phòng chống tấn công mạng, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống tác nghiệp...

Đối với công tác Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", tự hào về truyền thống của ngành trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn, thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy hiệu quả mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt"; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng; tăng cường cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm vi phạm; xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn ngành. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc; chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đã phát động phong trào thi đua năm 2026 trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, TTXVN thi đua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026".

* Lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực về Việt Nam ra thế giới

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn quốc gia, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2025, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo thông tin sát sao, quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thông tin, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. TTXVN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, giữ vững dòng thông tin chủ lưu chuẩn xác, kịp thời, toàn diện về tình hình trong nước và quốc tế; triển khai đậm nét các tuyến thông tin quan trọng trong năm. Qua đó, góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN, đóng góp hiệu quả vào công tác điều hành của Chính phủ, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ ổn định xã hội, lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực về Việt Nam ra thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban lãnh đạo ngành, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khu vực phía Nam, các đơn vị thông tin, các cơ quan thường trú trong và ngoài nước tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN về "Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới", thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia, thông tin đầy đủ, sinh động bằng nhiều ngôn ngữ trên các loại hình báo chí (báo/bản tin in; báo/bản tin điện tử; báo điện tử, tin video, đồ họa…) cung cấp cho hệ thống báo chí, các cơ quan nghiên cứu và thông tin trực tiếp tới công chúng về mọi mặt đời sống xã hội.

Từ đầu năm đến ngày 10/12/2025, TTXVN cung cấp 186.744 tin và 229.951 ảnh qua mạng thông tin dịch vụ Internet tới các cơ quan báo chí và các tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, thông tin trong nước 47.697 tin, bài; thông tin quốc tế 79.985 tin, bài; thông tin đối ngoại 59.062 tin, bài bằng các ngữ Anh, Trung, Pháp, Nga và Tây Ban Nha; phát 7.049 chuyên đề ảnh phục vụ các sự kiện nổi bật trong năm... Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa sản xuất 4.259 thông tin đồ họa, trong đó có 4.014 đồ họa tĩnh và 245 đồ họa tương tác. Trung tâm Nội dung số và Truyền thông sản xuất 20.365 sản phẩm thông tin video...

TTXVN triển khai các chiến dịch thông tin đậm nét về các hoạt động kỷ niệm; phát triển một số sản phẩm thông tin mới như: Sản phẩm nội dung số trên đa nền tảng; nâng cấp trang thông tin về Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại địa chỉ https://daihoidang.vn và các trang thông tin: happyvietnam.vnanet.vn, baucuquochoi.vnanet.vn; cung cấp thông tin nguồn miễn phí tại địa chỉ https://vnanet.vn; thực hiện nhiều chuyên trang phục vụ các kế hoạch thông tin; phối hợp với Bộ Công an mở chuyên trang về sự kiện Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (https://hanoiconvention.vnanet.vn).

TTXVN giành nhiều giải cao tại Hội Báo toàn quốc năm 2025, các giải báo chí quốc gia, các bộ, ngành và địa phương. Lần đầu tiên, TTXVN đoạt hai giải Nhất (hạng mục phóng sự ảnh và bài viết) Giải thưởng của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) năm 2024.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy, TTXVN giảm 4 đầu mối cấp vụ từ 26 xuống còn 22; thực hiện dừng hoạt động của Trung tâm Truyền hình Thông tấn và chuyển chức năng nhiệm vụ về Đài Truyền hình Việt Nam (không chuyển nhân sự). Từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất 63 tỉnh/thành còn 34 tỉnh/thành phố, TTXVN triển khai sắp xếp lại hệ thống 63 cơ quan thường trú trong nước còn 34 cơ quan thường trú...

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, sâu sát, tạo sự phối hợp chặt chẽ, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác thông tin. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác kỹ thuật, chuyển đổi số trong toàn ngành được đẩy mạnh. Các hoạt động quảng bá, truyền thông đối ngoại được tăng cường, góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến ngày 31/5/2025, 32/32 (100%) chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức trong hai ngày 16 - 17/7/2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí.

Dịp này, TTXVN đã trao Cờ thi đua, danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua./.