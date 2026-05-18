Đại biểu tham quan Trưng bày ảnh "Gia Lai - Từ đại ngàn đến biển xanh". Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Triển lãm ảnh "Gia Lai - Từ đại ngàn chạm biển xanh" có 148 bức ảnh được trưng bày trong 5 phần, gồm: Thiên nhiên hùng vĩ, Di sản hội tụ, Cộng đồng các dân tộc Gia Lai, Tinh túy ẩm thực, Dịch vụ trải nghiệm.

Phần "Thiên nhiên hùng vĩ" gồm các bức ảnh giới thiệu về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như: Biển hồ, Núi lửa, Eo gió, Đèo Kỳ co... Phần "Di sản hội tụ" gồm những bức ảnh giới thiệu về giá trị di sản văn hóa nổi bật của 2 loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà tỉnh hiện đang bảo tồn, gồm các di tích lịch sử - văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống của tỉnh. Phần "Cộng đồng các dân tộc Gia Lai" gồm các bức ảnh giới thiệu bản sắc văn hóa, nét sinh hoạt hằng ngày, các lễ hội độc đáo của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Phần "Tinh túy ẩm thực" là những bức ảnh phản ánh, giới thiệu về các món ăn phong phú, đa dạng mang đậm hương vị núi rừng đại ngàn và miền biển bao la của tỉnh Gia Lai để du khách tham quan và thưởng thức khi du lịch trên địa bàn. "Dịch vụ trải nghiệm" gồm các bức ảnh giới thiệu đến mọi người, du khách về Gia Lai trong giai đoạn mới, là điểm đến hội tụ của cao nguyên hùng vĩ và miền biển rộng với nhiều dịch vụ trải nghiệm du lịch đáp ứng các nhu cầu của du khách.

Chị Mai Thúy Hoa (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ, các bức ảnh trong trưng bày thể hiện sâu sắc, đậm nét bản sắc văn hóa, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trưng bày giúp người dân hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các địa phương, dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.